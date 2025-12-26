Kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương

Doanh nghiệp và nhà phân phối ký thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình cùng với tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp cũng tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ tại thành phố Huế năm 2025. Hoạt động thu hút gần 10 nhà phân phối là các siêu thị, đại lý, chủ cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ tham gia trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm và 35 doanh nghiệp tham gia kết nối trưng bày sản phẩm.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố giới thiệu, quảng bá sản phẩm; tăng cường kết nối với nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ, người tiêu dùng và du khách. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động bán hàng dịp cuối năm, góp phần kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường và tăng doanh số, quảng bá hình ảnh sản phẩm đặc trưng của thành phố nhằm nâng cao giá trị thương hiệu địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà phân phối đã có những chia sẻ về các quy chuẩn, tiêu chuẩn khi tham gia vào các chuỗi cung ứng. Trong đó, đa phần các nhà phân phối đều nhấn mạnh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần đầu tư chuẩn hóa thương hiệu, chất lượng và mẫu mã bao bì sản phẩm. Các sản phẩm cũng cần đảm bảo các yêu cầu liên quan đến hóa đơn chứng từ trong quá trình giao dịch… Trên cơ sở chỉ rõ điều kiện, tiêu chuẩn sản phẩm giúp các cơ sở sản xuất đổi mới tư duy, cải tiến mẫu mã, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, 14 cặp biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà phân phối và doanh nghiệp cũng được ký kết tại hội nghị.