Phấn đấu tăng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2026 từ 3 - 4%

HNN.VN - Chiều 26/12, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

 Công tác kiểm soát thịt sạch được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường trong năm 2025

Năm 2025, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra trên địa bàn thành phố, vi rút DTLCP có sự biến chủng nên công tác phòng, chống gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, công tác phòng chống dịch đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Việc kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, kiểm dịch tận gốc 1.919 trường hợp, luôn thực hiện việc thông tin hai chiều nơi xuất và nhập; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập gia súc, gia cầm, thủy sản giống để phát triển chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ. Kết quả tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc - xin cho đàn gia súc bình quân đạt trên 90,4% diện tiêm, tăng 1,4%, đàn gia cầm bình quân đạt trên 85%. 

Ước tính năm 2025, tổng đàn lợn đạt khoảng 160.000 con, tăng 4,9%; đàn trâu 15.300 con, tăng 1,4%; đàn bò 31.900 con, tăng 3,9%; đàn dê 10.200 con, tăng 1,7%; đàn gia cầm hơn 5,2 triệu con, tăng 2,3%. Sản lượng thịt hơi các loại đạt hơn 36.500 tấn và sản lượng trứng đạt 58 triệu quả...

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới với mục tiêu phát triển chăn nuôi gia súc bền vững theo hướng tăng chất lượng, số lượng và tỷ lệ đàn bò lai, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, bảo tồn đàn bò vàng. Mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường gắn với nông nghiệp trong đô thị..., với các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2026 từ 3 - 4%, thêm 2 sản phẩm chăn nuôi có mã truy xuất nguồn gốc; sản lượng thịt hơi các loại đạt 38.000 tấn, sản lượng trứng gia cầm các loại đạt 59 triệu quả...

Bá Trí
