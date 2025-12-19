Phấn đấu tăng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2026 từ 3 - 4%

Công tác kiểm soát thịt sạch được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường trong năm 2025

Năm 2025, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra trên địa bàn thành phố, vi rút DTLCP có sự biến chủng nên công tác phòng, chống gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, công tác phòng chống dịch đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Việc kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, kiểm dịch tận gốc 1.919 trường hợp, luôn thực hiện việc thông tin hai chiều nơi xuất và nhập; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập gia súc, gia cầm, thủy sản giống để phát triển chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ. Kết quả tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc - xin cho đàn gia súc bình quân đạt trên 90,4% diện tiêm, tăng 1,4%, đàn gia cầm bình quân đạt trên 85%.