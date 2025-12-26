Tuổi trẻ cố đô tiên phong chuyển đổi số, gìn giữ và phát huy giá trị di sản

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 5, từ phải sang) tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ TP. Huế đoàn kết - tiên phong - gương mẫu - đổi mới”

Tham dự, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía TP. Huế, có các ông: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và 293 đại biểu chính thức đến từ 45 Đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên trong toàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Huế đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Toàn thành phố đã triển khai hơn 18.700 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 923.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị các công trình, phần việc thanh niên trên 48 tỷ đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình hiệu quả như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII xác định mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần “Đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển”. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu trọng tâm như: 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 2.500 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; 150.000 lượt thanh thiếu niên được đoàn, hội tư vấn hướng nghiệp, 70.000 thanh niên được đoàn, hội giới thiệu có việc làm; 16.500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có ít nhất 1.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.