Tuổi trẻ cố đô tiên phong chuyển đổi số, gìn giữ và phát huy giá trị di sản

|UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 5, từ phải sang) tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ TP. Huế đoàn kết - tiên phong - gương mẫu - đổi mới”
Tham dự, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía TP. Huế, có các ông: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và 293 đại biểu chính thức đến từ 45 Đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên trong toàn thành phố.
Nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Huế đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Toàn thành phố đã triển khai hơn 18.700 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 923.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị các công trình, phần việc thanh niên trên 48 tỷ đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình hiệu quả như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII xác định mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần “Đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển”. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu trọng tâm như: 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 2.500 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; 150.000 lượt thanh thiếu niên được đoàn, hội tư vấn hướng nghiệp, 70.000 thanh niên được đoàn, hội giới thiệu có việc làm; 16.500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có ít nhất 1.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng, sự nỗ lực bền bỉ và những thành tích đáng tự hào mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên TP. Huế trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trọng tâm trước hết là làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bồi đắp khát vọng cống hiến và tinh thần yêu nước cho thanh niên; đồng thời chủ động tận dụng các nền tảng số để lan tỏa giá trị tích cực, trang bị cho đoàn viên bản lĩnh, kỹ năng “miễn dịch” trước thông tin xấu, độc và chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.
|Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TP. Huế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tuổi trẻ thành phố cần xác định rõ vai trò “hạt nhân văn hóa trong không gian số”, tiên phong nâng cao năng lực số cho người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhất là thông qua các đội hình “Thanh niên tình nguyện số” hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích đô thị thông minh. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên cần được triển khai đồng bộ, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng.
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và phát huy thế mạnh địa phương. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn cần chú trọng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền. Đặc biệt, tuổi trẻ TP. Huế phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, văn hóa, đẩy mạnh số hóa di sản, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.
Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ TP. Huế đoàn kết - tiên phong - gương mẫu - đổi mới”. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025.
Tại phiên trọng thể, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Anh Nguyễn Thanh Hoài được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn khóa mới.