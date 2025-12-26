Phong Dinh: Gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội

Đại diện các hội, đoàn thể phường Phong Dinh tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"

Từ chủ trương đến hành động

Phong Dinh hiện có không ít hộ nghèo, cận nghèo, đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, nhất là các hộ thiếu phương tiện, thiết bị sản xuất, việc làm ổn định. Trước thực tế này, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phường Phong Dinh đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác giảm nghèo ở Phong Dinh là vai trò tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Với phương châm “đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, hội đã trở thành cầu nối quan trọng đưa các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến gần hơn với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hàng quý, năm, hội chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều mô hình thiết thực như tổ góp vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Nhờ đó, nhiều hội viên, trường hợp nghèo có điều kiện đầu tư phát triển buôn bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nghề tinh chế dầu tràm tại Phong Dinh giải quyết việc làm cho nhiều lao động phổ thông

Điển hình như trường hợp gia đình chị Lê Thị Tình, TDP Đông Phú. Trước đây, do thiếu vốn và kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, thông qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, chị được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền gần 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị mạnh dạn mở cửa hàng tạp hóa, kết hợp kinh doanh nước giải khát, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2023 trên nền tảng kinh tế hiện có, chị Tình tiếp tục tích cóp vốn mở thêm dịch vụ in ấn. Mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn tạo thêm việc làm cho chồng trong thời điểm nông nhàn. Từ sự nỗ lực này, hiện nay gia đình chị có thu nhập ổn định, các con được chăm lo học hành.

Các chi hội phụ nữ góp phần giúp hội viên có việc làm, thu nhập ổn định từ nghề gia công lưới cá

Theo chị Đoàn Thị Lành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh, hiện nay ở địa phương có 33 chi hội phụ nữ cơ sở, tạo những cầu nối giúp các gia đình nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn tiếp cận vốn nguồn chính sách để tạo sinh kế mở dịch vụ buôn bán chăn nuôi trồng trọt với tổng dư nợ hơn 75 tỷ đồng. Nguồn vốn này đang phát huy hiệu quả bởi qua minh chứng thực tế các hộ vay đều trả nợ đúng kỳ hạn, không có nợ xấu.

Các cấp hội phụ nữ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về giảm nghèo bền vững. Thông qua các buổi sinh hoạt TDP, hội nghị, tập huấn, người dân được tiếp cận thông tin về chính sách, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên đã góp phần đưa số hộ nghèo ở địa phương giảm qua từng năm. Hiện nay, Phong Dinh chỉ còn 104 hộ nghèo, với 209 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,52%, giảm 36 hộ so với năm 2024.

Tiệm buôn bán tạp hóa ngày càng nhiều ở Phong Dinh

Chăm lo người yếu thế

Cùng với các chính sách của Trung ương, địa phương, phường Phong Dinh còn chú trọng củng cố mạng lưới an sinh xã hội tại cơ sở. Các tổ chức đoàn thể như nông dân, thanh niên và cộng đồng tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động giảm nghèo và chăm lo đời sống của Nhân dân. Theo đó, các hội đoàn thể đã tích cực hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, khuyến khích tinh thần lập thân, lập nghiệp ở quê hương. Trong đó, Hội Nông dân đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp hội viên thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến các mô hình phát triển kinh tế bền vững, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Chị Hồ Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Chính An, phường Phong Dinh cho biết: Để góp phần chăm lo an sinh xã hội, chi hội đã kết nối các chương trình hỗ trợ vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; đồng thời duy trì chương trình “Vốn yêu thương” để hỗ trợ kịp thời khi có các trường hợp ốm đau, hoạn nạn trên địa bàn.

Nghề may tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương

Theo nghị quyết về hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố, phường Phong Dinh sẽ đồng hành trích thêm kinh phí để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến.

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 3, HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mới đây, phường Phong Dinh tiếp tục triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực như: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng khó khăn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Nghị quyết quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán… Đặc biệt, với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các nghị quyết về an sinh xã hội của phường được xây dựng trên cơ sở kế thừa các chính sách đã triển khai hiệu quả tại các phường, xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương trước đây (nay sáp nhập thành phường Phong Dinh); đồng thời mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách và các đối tượng thiếu việc làm, khó khăn về nhà ở.

Chăm sóc cây cảnh giúp người cao tuổi có thêm thu nhập

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết: Việc quan tâm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức hội đoàn thể đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Phong Dinh trong thời gian tới.