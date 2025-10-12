Tăng tiện ích phục vụ người dân trên Hue-S

Các chức năng “Bảo vệ người tiêu dùng” và “Thông tin cảnh báo sớm” được cập nhật mới nhằm tăng tiện ích cho người dân, cơ quan quản lý và đa dạng hệ sinh thái Hue-S

Bảo vệ người tiêu dùng từ số hóa

Chức năng “Bảo vệ người tiêu dùng” trên Hue-S được thiết kế như một “lá chắn số”, giúp người dân yên tâm khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể tra cứu bản đồ số hiển thị các cơ sở đạt chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và niêm yết giá công khai. Những cơ sở đã được thẩm định và phê duyệt sẽ được gắn nhãn “đạt chuẩn” và hiển thị trực tiếp trên bản đồ Hue-S, giúp người dân dễ dàng so sánh, lựa chọn trước khi giao dịch.

Đặc biệt, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm hoặc không đảm bảo chất lượng, người dân có thể gửi phản ánh thường hoặc phản ánh khẩn cấp ngay trên ứng dụng. Hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế (HueIOC) để xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Cơ chế xử lý phản ánh được thiết kế minh bạch: Phản ánh thường được chuyển đến cơ quan quản lý chuyên ngành, còn phản ánh khẩn cấp sẽ lập tức kích hoạt quy trình liên thông, gửi thông báo đến cán bộ phụ trách địa bàn để can thiệp và phản hồi nhanh chóng.

Đối với doanh nghiệp, việc tham gia Hue-S không chỉ thể hiện tuân thủ quy định mà còn là cam kết về uy tín và minh bạch. Các cơ sở kinh doanh có thể số hóa hồ sơ, đăng ký chứng nhận kiểm định, niêm yết giá điện tử và được phê duyệt trực tuyến. Thông tin sau khi xác thực sẽ hiển thị công khai trên bản đồ số, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời củng cố niềm tin từ cộng đồng.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị chuyên ngành như Công an, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường... giữ vai trò trung tâm trong việc thẩm định, cấp phép và giám sát. Dữ liệu được số hóa, cập nhật định kỳ và tích hợp với hệ thống dịch vụ công, giúp duy trì thông tin luôn chính xác, đồng bộ và giảm đáng kể thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Chủ động ứng phó nhờ cảnh báo sớm

Chức năng "Thông tin cảnh báo sớm" hoạt động thông qua hệ thống camera, các thiết bị IOT được lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng các giải pháp phân tích bằng công nghệ AI cũng được tích hợp trên Hue-S. Hệ thống chức năng này giúp nhận diện nguy cơ tiềm ẩn và phát tín hiệu cảnh báo trực tiếp tức thì, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả quản lý cho người dân và cơ quan quản lý.

Thông qua chức năng này, các nguy cơ về ùn tắc giao thông, cháy nổ, vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thời tiết, thiên tai... sẽ được nhận diện và phát tín hiệu đến người dân trên Hue-S. Đối với cơ quan nhà nước, hệ thống sẽ chuyển thông tin cảnh báo ngay đến cơ quan chức năng được phân quyền nơi địa bàn xảy ra sự việc thông qua hệ thống Giám sát Cảnh báo sớm trên ứng dụng Hue-S, giúp địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai phương án xử lý nhanh chóng, hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, chức năng “Thông tin cảnh báo sớm” và “Bảo vệ người tiêu dùng” trên Hue-S thể hiện tinh thần chuyển đổi số phục vụ người dân. Đây không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là giải pháp quản trị đô thị thông minh, giúp kết nối chính quyền - doanh nghiệp - người dân trong cùng một hệ sinh thái số minh bạch và tin cậy.

Hai chức năng mới này là những tiện ích thiết thực, góp phần bảo đảm quyền lợi người dân, thúc đẩy minh bạch trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền đô thị. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái Hue-S - nền tảng trung tâm của đô thị thông minh Huế. Từ phản ánh, giám sát đến quản lý và ứng phó khẩn cấp, mọi hoạt động đều được số hóa, minh bạch và gắn liền với sự tham gia chủ động của người dân, từng bước khẳng định mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.