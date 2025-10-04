Chung sức xây dựng đô thị Huế phát triển, văn minh, giàu bản sắc

Ban Thường vụ Thành ủy Huế chủ trì họp báo

Buổi họp báo do Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương chủ trì; cùng tham dự có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (khóa XVI) - Hoàng Khánh Hùng và UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển

Phát biểu mở đầu họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, nguyện vọng và niềm tin của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đại hội đã thống nhất cao về mục tiêu, phương hướng, khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, khơi dậy lòng tự hào, khát vọng vươn lên, phát huy trí tuệ, đổi mới, sáng tạo để xây dựng Huế trở thành thành phố xanh – thông minh – giàu bản sắc.

Tại buổi họp, ông Hoàng Khánh Hùng thông tin nhanh về kết quả Đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy khóa XVII Nguyễn Văn Phương trao đổi tại buổi họp báo

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng. Các tham luận tiêu biểu từ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Đảng bộ phường Phú Bài, Sở Xây dựng... đều tập trung vào những trụ cột phát triển bền vững của đô thị Huế như phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch – dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ, góp phần tạo nền tảng cho Huế phát triển toàn diện và hiện đại.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Huế và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, khẳng định tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm hành động vì sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng hành đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống

Tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã gửi lời chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII. Cùng với đó, nhiều câu hỏi được nêu ra xoay quanh công tác nhân sự và lộ trình kiện toàn sau Đại hội; những định hướng, kế hoạch mới để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực trọng điểm của thành phố; cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị hai cấp trong giai đoạn tới.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về công tác nhân sự tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương cho biết, toàn bộ quy trình nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. “Đây là tập thể có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, sẵn sàng gánh vác trọng trách trong giai đoạn phát triển mới của thành phố”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Đề cập định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương khẳng định, Huế sẽ tập trung phát huy thế mạnh văn hóa, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin và đô thị thông minh, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế.

Một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến, nhất là việc phát huy hiệu quả tiềm năng của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Về y tế, đồng chí Bí thư đánh giá Huế tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, là nguồn đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao, góp phần hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” và nâng cao vị thế của thành phố trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương chụp hình lưu niệm với các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí

Theo Nghị quyết Đại hội XVII, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là một trong những trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Kết thúc buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Thành ủy, chính quyền và Nhân dân, chủ động tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, lan tỏa không khí phấn khởi, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời phản ánh những mô hình hay, cách làm mới, giải pháp sáng tạo trong việc đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Huế sẽ tạo nên bước chuyển biến rõ nét ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới; khơi dậy khát vọng vươn lên, cùng chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc”.