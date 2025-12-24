  • Huế ngày nay Online
Độ bao phủ bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao

HNN.VN - Bên cạnh độ bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) cũng đạt được nhiều kết quả khích lệ, đưa tổng thu 3 loại hình bảo hiểm nói trên vượt kế hoạch đề ra.

 Truyền thông để tăng mức bao phủ các loại hình bảo hiểm

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố diễn ra chiều 26/12. Bên cạnh đã chủ động tham mưu HĐND, UBND thành phố đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến tận cấp xã, qua đánh giá, công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm tiếp tục là điểm sáng của BHXH TP. Huế năm 2025.

Cụ thể, trong năm, số người tham gia BHXH đạt 160.912 người, chiếm gần 30% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, BHXH tự nguyện tăng gần 8% so với năm trước. Số người tham gia BHYT đạt 1.176.965 người, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT lên 98,94% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 4.919 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho gần 36.000 người, bảo đảm an toàn, thông suốt. Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia…

Bên cạnh mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm, BHXH thành phố cũng đã phối hợp với BHXH Việt Nam, chính quyền các cấp tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” và tặng 4.308 thẻ BHYT hỗ trợ những người chưa có thẻ, cần được đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe.  

Để giải quyết áp lực gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT và những tác động của thiên tai đến việc phát triển người tham gia bảo hiểm, năm 2026, BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường truyền thông, truyền thông theo nhóm nhỏ để hỗ trợ công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“Đơn vị cũng sẽ tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là Luật BHXH năm 2024, Luật BHYT sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 và các văn bản hướng dẫn, qua đó nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân, cũng như hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH TP. Huế cho hay.

