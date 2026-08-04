Phát huy sức mạnh ba trụ cột, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội…

Tại điểm cầu Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam; đồng thời trao đổi về thực tiễn tình hình, những vấn đề mới đặt ra và xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Đồng chí nêu rõ, tinh thần của phiên họp là “nhìn sâu vào thực tiễn, nhận diện đúng yêu cầu mới, đề xuất các biện pháp cụ thể, có khả năng chuyển hóa thành hành động ngay sau hội nghị”.

Diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33, phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân tập trung làm rõ yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột đối ngoại trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến khẳng định vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng và sức mạnh mềm của đối ngoại Nhân dân trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương và cơ quan, như: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, định hướng hoạt động, phát triển đội ngũ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm đối ngoại Nhân dân; kiến tạo mạng lưới đối tác Nhân dân trong tình hình mới từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; kinh nghiệm của tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng "vành đai an ninh - phát triển" khu vực biên giới; kinh nghiệm phát huy vai trò của đối ngoại Nhân dân trong lan tỏa hình ảnh, giá trị Việt Nam, biến ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ thành phố Huế; các giải pháp mở rộng mạng lưới đối tác Nhân dân, kết nối các lực lượng bạn bè quốc tế truyền thống và các đối tác mới nhằm tăng cường sức mạnh mềm quốc gia...

Tại điểm cầu Huế có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân". Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, quá trình triển khai nhiệm vụ đối ngoại của ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử luôn có sự tham gia đầy đủ, phối hợp đồng bộ của cả ba trụ cột với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phá thế bao vây cấm vận, từng bước xây dựng cục diện quan hệ đối ngoại thuận lợi cho công cuộc tái thiết; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Đảng, của đất nước.

Trong thời gian qua, công tác tham mưu chiến lược, định hướng xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại, các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng ngày càng hiệu quả.

Về đối ngoại Đảng, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam.

Công tác đối ngoại Nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế Nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn. Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao".

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường vị thế, vai trò, uy tín trên trường quốc tế.