Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 85, phát hành ngày 13/8

Trang Nhất của Huế ngày nay cuối tuần kỳ này

Huế cần làm gì để kịp trình hồ sơ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO năm 2027? - là vấn đề được tác giả Yên Chi đặt ra và được chọn trình bày trên trang Nhất của Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này.

Ngày 22/7/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 4538/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Huế, ủng hộ Huế xây dựng hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực ẩm thực. Để kịp tiến độ trình hồ sơ lên UNESCO trong năm 2027, Huế cần chuyển nhanh từ chủ trương sang một chương trình hành động thống nhất, có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực và sản phẩm cụ thể. Trong đó, cần quan tâm các vấn đề như: Không chỉ chứng minh món ăn ngon; Thiết lập ngay bộ máy xây dựng hồ sơ; Xây dựng bản đồ hệ sinh thái ẩm thực Huế; Xây dựng luận đề riêng cho Huế; Biến quá trình làm hồ sơ thành động lực phát triển…

Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này ấn tượng với bài viết của tác giả Quang Sang - “Nơi con nước dựng nên xóm làng”.

Từ những xóm nhà chồ lênh đênh giữa phá Tam Giang đến những cụm dân cư bình yên ven bờ hôm nay là hành trình hàng chục năm thích nghi với sóng gió và thiên tai. Dẫu cuộc sống đã đổi thay, người dân thủy diện vẫn mang theo nếp sống gắn với con nước, con tôm, con cá, gìn giữ một miền văn hóa rất riêng của xứ Huế.

Giao diện của "Nơi con nước dựng nên xóm làng" trong số báo

Ở những xóm ven phá, cuộc sống vẫn mang nhịp điệu rất riêng. Ban ngày, nhiều chiếc ghe nằm yên bên bến. Chỉ khi chiều xuống, con nước bắt đầu đổi dòng, những người đàn ông mới chuẩn bị ngư cụ rời bờ. Dẫu vậy, những người dân nơi đây vẫn không khép mình trước khó khăn. Khi con cá dưới phá không còn nhiều như trước, họ bắt đầu tìm thêm sinh kế từ chính mặt nước đã nuôi sống bao thế hệ.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Trước mệnh lệnh “thần tốc” - Nguyễn Quân; Mạnh tay với khai thác khoáng sản trái phép - Hữu Phúc; Đô thị Huế và triển vọng “Thành phố 15 phút” - Nhật Minh; Vững vàng nơi biên cương - Quỳnh Anh; Giữ nghề bóng mực ở Phương Lộc - Mai Huế; Đặt tên một chiếc cầu: Bản sắc địa phương và ý chí cộng đồng hiện diện rõ nét - Minh Phan; Khảm sành sứ kể chuyện Huế - Bạch Châu; Triền gió neo đậu tuổi thơ - Hoài Thanh; Vượt qua giới hạn - Nguyễn Văn Nhật Thành; Cuộc đua chưa thể gọi tên - Hàn Đăng…