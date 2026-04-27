Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển mạnh, bền vững

Liên minh HTX tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX và thành viên

Từng bước phát triển

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục có bước phát triển về cả số lượng và chất lượng. Hiện, toàn thành phố có 322 HTX, thu hút gần 95.000 thành viên, với khoảng 39.400 lao động làm việc thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 3,75 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân đạt 168 triệu đồng/HTX/năm, tăng gần 14% so với đầu nhiệm kỳ.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, các HTX ngày càng đa dạng về lĩnh vực hoạt động, từ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ vận tải, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến thương mại - dịch vụ, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, ứng dụng công nghệ... Đặc biệt, nhiều mô hình đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II, xã Quảng Điền hoạt động theo hình thức sản xuất, kinh doanh chủ đạo là dịch vụ nông nghiệp gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương. Ngoài mở rộng quy mô, HTX còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã... Theo đó, HTX đã đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ thủy lợi, làm đất, bảo vệ thực vật; thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp... Cùng với việc cung cấp các dịch vụ đầu vào, HTX đã liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tổ chức sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, mang lại thu nhập khá cao cho các thành viên. Song song với đó, HTX còn tổ chức dịch vụ thu mua, chế biến và tiêu thụ rau má cho thành viên, người dân địa phương. Hiện, thương hiệu “Rau má Quảng Thọ” được nâng tầm với nhiều dạng sản phẩm và được nhiều người biết đến.

Xã Phú Hồ có diện tích trồng lúa lớn với hơn 536ha/vụ, năng suất đạt 6,6 tấn/ha, trong đó, lúa JO2 được chọn là giống lúa chủ lực. Gạo JO2 với những lợi thế không quá dẻo, có vị ngọt, thơm nhẹ, xay không bị nát, thời gian sau khi xay lúa để được lâu nên đã được HTX Nông nghiệp Phú Hồ lựa chọn để xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ.

Hiện HTX đang mở rộng các kênh tiêu thụ, trong đó chủ yếu là bán sỉ. Sau khi được công nhận là sản phẩm tiêu biểu, đoạt giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024, HTX đã đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng các kênh bán lẻ với hình thức đóng gói hút chân không loại 2kg và 5kg có dán nhãn mác đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông Dương Văn Thiệp, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Hồ cho biết: HTX hiện có hơn 1.000 thành viên. Các thành viên HTX đều cam kết và thực hiện các khâu sản xuất lúa gạo theo các tiêu chuẩn quy định. Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa gạo hữu cơ đang dần được quan tâm, không chỉ chú trọng chất lượng mà cả mẫu mã, hình thức sản phẩm để khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm sẽ được “nhớ mặt, nhớ tên”.

HTX Sản xuất dịch vụ mây tre đan Bao La, xã Đan Điền, được thành lập từ năm 2007 với nhiệm vụ duy trì và phát triển làng nghề đan lát truyền thống. Từ năm 2009, HTX đã chuyển sang sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khi các đơn đặt hàng ngày càng lớn, số lao động của HTX cũng được tăng theo. Hiện HTX có gần 150 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân đạt từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. HTX còn có 2 nghệ nhân được UBND thành phố công nhận đang làm việc tại HTX.

Sản phẩn của HTX rất đa dạng với hơn 500 chủng loại khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng: Khách du lịch, cung cấp đồ dùng cho các nhà hàng, khách sạn, quán café, một số mặt hàng lưu niệm… Điều đáng chú ý là mỗi thành viên, nghệ nhân không ngừng tìm tòi, sáng tạo để phát triển thêm nhiều sản phẩm mới (gần 30 mẫu sản phẩm mới/năm) có giá trị và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hơn. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu đi các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa kỳ… với số lượng lớn. Trong đó, bộ sản phẩm rổ rá, lồng đèn trang trí là bộ sản phẩm nổi bật được chứng nhận OCOP 4 sao và đang được đề nghị xét công nhận 5 sao. Đây cũng là sản phẩm tiêu biểu của thành phố Huế đoạt giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024 và giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2026.

HTX Sản xuất dịch vụ mây tre đan Bao La không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô đã giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương

Khẳng định vai trò kinh tế tập thể

Có thể thấy, sự phát triển của các HTX ngoài từ nội lực còn nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, từ cơ chế, chính sách đến sự tham gia hỗ trợ tích cực từ các cấp, ngành, địa phương. Trong đó không thể không kể đến sự tham gia kết nối, giao thương giữa các thành viên trong hệ thống Liên minh HTX thành phố và vai trò "cầu nối" của Liên minh HTX thành phố.

Các thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối do Liên minh HTX thành phố tổ chức, tham gia tích cực các chương trình quảng bá sản phẩm địa phương, nhờ đó các loại hình sản phẩm của các HTX ngày càng được nhiều khách hàng biết đến.

Thông qua các kênh giới thiệu sản phẩm: Sàn kinh tế hợp tác (http://kinhtehoptac.com), Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phiên chợ HTX và các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, các chương trình kết nối cung - cầu, chương trình hợp tác với Saigon Co.op, sản phẩm của các HTX được mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố khác.

Liên minh HTX không chỉ là nơi liên kết mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, ngày càng khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của các thành viên.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố cho biết: Khu vực kinh tế tập thể đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối thị trường, Liên minh HTX thành phố đã góp phần giúp nhiều HTX và hộ thành viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Liên minh HTX thành phố còn tổ chức nhiều chương trình quảng bá sản phẩm, hỗ trợ gần 100 lượt HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài khu vực, qua đó ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Liên minh HTX cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị, trình độ quản lý và khả năng thích ứng với thị trường cho các HTX.

Những cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, HTX... khi được hỗ trợ đúng hướng đã và đang phát triển thành những mô hình kinh tế tập thể kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm, giữ gìn nghề truyền thống và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Nhờ mạnh dạn đổi mới để phát triển bền vững, Liên minh HTX thành phố đang từng bước tạo động lực, đồng hành để các HTX phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương...