Lượng hóa các động lực tăng trưởng

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế thực hiện các công đoạn lắp ráp động cơ.

Điểm nhấn từ công nghiệp, dịch vụ

Trong cơ cấu tăng trưởng, công nghiệp tiếp tục được xác định là động lực quan trọng nhất. Sáu tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 10,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 840 triệu USD, tăng 7,5%.

Trong số các dự án được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất có Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương, các dự án sản xuất bao bì, silicon, cao su kỹ thuật, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi phục vụ sản xuất. Song song đó là việc thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hỗ trợ khởi công các dự án động lực mới.

“Để cả năm đạt mục tiêu về chỉ số IIP, chúng tôi sẽ tập trung khai thác tối đa công suất các doanh nghiệp sản xuất chủ lực, đồng thời đưa từ 8 - 10 dự án mới vào hoạt động trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, nghiên cứu mô hình chợ đêm, mở rộng thị trường xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do”, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc cho biết.

Theo UVTV Thành ủy, Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương, dư địa tăng trưởng công nghiệp không chỉ đến từ các dự án chuẩn bị đi vào hoạt động mà còn từ việc khai thác tối đa công suất của những nhà máy đã hoàn thành trong nửa đầu năm nay.

Bên cạnh công nghiệp, khu vực dịch vụ được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong sáu tháng cuối năm.

Theo kịch bản tăng trưởng, thành phố đặt mục tiêu cả năm đón khoảng 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Festival Huế cùng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và âm nhạc quốc tế trong nửa cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các ngành lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và dịch vụ. “Ngành du lịch tiếp tục triển khai hàng loạt sự kiện quy mô lớn, phát triển kinh tế đêm, đa dạng hóa sản phẩm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu bình quân của du khách. Song song với kích cầu, chúng tôi sẽ tăng cường quản lý hoạt động lưu trú, rà soát các cơ sở homestay và loại hình lưu trú kinh doanh trên nền tảng số nhằm bảo đảm an ninh, chống thất thu thuế và đưa toàn bộ hoạt động lưu trú vào hệ thống thống kê phục vụ điều hành”, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm thông tin.

Giao chỉ tiêu, giao trách nhiệm

Theo kịch bản của thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố ước tăng 8,33%, đạt quy mô khoảng 40.753 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, GRDP sáu tháng cuối năm phải đạt tối thiểu 11,5%, tương đương quy mô khoảng 45.942 tỷ đồng; trong đó quý III tăng từ 11,6 - 12,1% và quý IV tăng từ 11,3 - 11,8%.

Công nhân thực hiện các công đoạn sản xuất mũ bảo hiểm tại Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam.

Điểm khác biệt của kịch bản lần này là toàn bộ dư địa tăng trưởng đều được lượng hóa theo từng khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng được xác định tăng từ 12 - 13%, đóng góp khoảng 3.070 - 3.330 tỷ đồng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ tăng từ 9,5 - 10,5%, đóng góp khoảng 3.740 - 4.140 tỷ đồng. Riêng lưu trú, ăn uống dự kiến tăng 13%; bán buôn, bán lẻ và vận tải kho bãi cùng tăng khoảng 11%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được giao mục tiêu tăng 4 - 4,5%. Thành phố cũng xác định 34 dự án tạo năng lực sản xuất mới sẽ đóng góp khoảng 2.626 tỷ đồng giá trị tăng thêm trong năm, đồng thời theo dõi riêng các dự án chậm tiến độ để có giải pháp tháo gỡ.

Không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng theo ngành và lĩnh vực, UBND thành phố còn yêu cầu từng sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các mục tiêu được giao. Một trong những trọng tâm lớn của kế hoạch là tháo gỡ các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ tăng trưởng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; thành lập các tổ công tác chuyên đề theo dõi tiến độ từng dự án, điều chuyển vốn khỏi những dự án chậm giải ngân và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm gây ách tắc. “Để hiện thực hóa kịch bản này, thành phố sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục trong năm 2026; đồng thời, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và địa phương”, đồng chí La Phúc Thành cho biết.

Tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2026 diễn ra đầu tháng 7 này, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho rằng, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, các ngành phải lượng hóa toàn bộ giá trị tăng thêm của từng sản phẩm, từng dự án và từng doanh nghiệp thay vì chỉ báo cáo sản lượng. Việc điều hành phải bám sát giá trị thực tạo ra cho GRDP. Từ đó, xác định đúng dư địa tăng trưởng và có giải pháp can thiệp kịp thời.

“Chúng ta phải tập trung vào những lĩnh vực tạo giá trị lớn như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và đầu tư; đồng thời đẩy nhanh việc giải quyết các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thu ngân sách”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.