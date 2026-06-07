Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục để tăng sức hút đầu tư

Các khu công nghiệp trên địa bàn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Theo quy hoạch, Khu Công nghiệp (KCN) Tứ Hạ có diện tích 126,7ha, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp tổng hợp với các ngành cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông - lâm - thủy sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Huế đang triển khai các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 do Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam làm chủ đầu tư, nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước, chiếu sáng và trạm xử lý nước thải đã cơ bản hoàn thiện. Hiện, tỷ lệ lấp đầy tại KCN này đạt trên 80%, cho thấy nhu cầu thuê đất công nghiệp và mở rộng sản xuất đang gia tăng. Trước nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp đề xuất mở rộng KCN thêm 33ha, nâng tổng diện tích khai thác lên hơn 70ha. Tuy nhiên, để kế hoạch này sớm triển khai, các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng KCN cần được hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

Ở quy mô lớn hơn, Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng phía nam của thành phố, là trung tâm phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ. Nhiều dự án quy mô lớn tại đây đang được triển khai, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ gắn với cảng biển nước sâu Chân Mây. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn những khó khăn nhất định khi công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; một số tuyến giao thông kết nối cần được đầu tư đồng bộ hơn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý KKT, CN TP. Huế, giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các KKT, KCN đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.164 tỷ đồng; riêng trong các KKT, KCN có 9 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 9.085 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư đăng ký trên toàn địa bàn thành phố. Dù vậy, tiến độ giải quyết một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường vẫn còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, đất đai, xây dựng. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời lắng nghe và giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Cùng với đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý KKT, CN thành phố nâng cao trách nhiệm phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

“Quan điểm của thành phố là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đủ điều kiện được triển khai, sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư. Việc hoàn thiện hạ tầng các KKT, KCN không chỉ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp hiện hữu mà còn tạo quỹ đất sạch, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp trong thời gian tới”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, cùng với việc tháo gỡ các khó khăn trước mắt, thành phố cũng sẽ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giao đất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi và từng bước hình thành hệ sinh thái logistics gắn với các KKT, KCN.