Từ “sức mạnh mềm” văn hóa đến động lực phát triển nội sinh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tham luận tại phiên họp.

Chuyển từ “giao lưu hữu nghị” sang “hợp tác tạo ra giá trị thiết thực”

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định: Huế là thành phố trực thuộc Trung ương mang trong mình những giá trị đặc sắc về văn hóa, di sản, sinh thái và cảnh quan. Phát huy những lợi thế riêng có đó, thành phố xác định văn hóa là sức mạnh mềm; di sản là nguồn lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt; đồng thời, đối ngoại Nhân dân là cầu nối quan trọng để lan tỏa hình ảnh Huế, hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài, mở rộng các cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Từ nhận thức đó, thời gian qua thành phố Huế tập trung triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, lấy di sản làm cầu nối để mở rộng hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực phục vụ cho sự phát triển.

Huế là vùng đất hội tụ những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam với 8 di sản đã được UNESCO ghi danh. Những giá trị đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn lực quan trọng để Huế mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và tạo động lực cho sự phát triển.

Thông qua ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản, thành phố đã chủ động mở rộng quan hệ với UNESCO, các tổ chức quốc tế, các địa phương kết nghĩa, các thành phố di sản trên thế giới; qua đó tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ bảo tồn và các mô hình phát triển bền vững phục vụ cho việc xây dựng đô thị di sản.

Thứ hai, chuyển đối ngoại Nhân dân từ "giao lưu hữu nghị" sang "hợp tác tạo ra giá trị".

Thành phố Huế luôn coi trọng việc duy trì và mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế trên các lĩnh vực bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, môi trường, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động đối ngoại Nhân dân, thành phố đã từng bước kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác phát triển.

Quá trình triển khai, chúng tôi xác định, hiệu quả của đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động giao lưu hay số lượng văn bản hợp tác được ký kết, mà quan trọng hơn là những kết quả cụ thể được tạo ra, bao gồm các chương trình, dự án được triển khai, nguồn lực được huy động, tri thức được chia sẻ và những lợi ích thiết thực mang lại cho thành phố và người dân địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Thành phố thực hiện chuyển đổi số trong quản lý di sản để tạo điều kiện cho mọi người và du khách được tiếp cận thông tin về di sản và mở ra không gian mới cho đối ngoại Nhân dân; qua đó, sẽ có thêm cơ hội để tiếp nhận ý kiến của mọi người dân đóng góp cho công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và di sản. Thành phố đã số hóa di sản dưới các sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ và các nền tảng quảng bá trực tuyến, đưa các giá trị văn hóa Huế đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, chúng tôi xác định: Nhân dân vừa là chủ thể bảo tồn vừa là chủ thể phát huy các giá trị di sản quý báu của cha ông để lại và chính họ là những người làm nên giá trị của di sản. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác được diễn ra thường xuyên trong thời gian qua.

Hình thành Mạng lưới Ngoại giao Di sản

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tại buổi tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Từ thực tiễn của thành phố Huế và vị trí, vai trò của Bộ Ngoại giao trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố kính đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông qua hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ các địa phương có di sản văn hóa đặc sắc, mở rộng kết nối UNESCO, các tổ chức quốc tế, các quỹ bảo tồn, các định chế tài chính phát triển, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và mạng lưới các thành phố di sản trên thế giới.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng hình thành Mạng lưới Ngoại giao Di sản Việt Nam, kết nối các địa phương có di sản tiêu biểu, các đô thị văn hóa, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế.

Mạng lưới này sẽ là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời thúc đẩy các chương trình quảng bá chung, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, liên quốc gia, mở rộng giao lưu Nhân dân, kết nối doanh nghiệp và huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ cho sự phát triển bền vững.

"Thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; chủ động mở rộng hợp tác quốc tế; huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn lực về tri thức, công nghệ, đầu tư và văn hóa để phục vụ cho phát triển, biến di sản thành nguồn lực, văn hóa thành sức mạnh mềm, đối ngoại Nhân dân thành cầu nối phát triển. Đồng thời, chủ động xây dựng thành phố trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam", Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định.