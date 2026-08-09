Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát hạ tầng du lịch đường thủy và phương án tiêu thoát lũ

Lãnh đạo thành phố xem xét các phương án điều tiết nước. Ảnh: Ngọc Hiếu

Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng

Kiểm tra thực địa dọc tuyến sông Hương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng hệ thống bến thuyền, hoạt động vận tải khách du lịch, khả năng kết nối các điểm đến hai bên bờ sông và định hướng phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ mới gắn với không gian sông Hương.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá, sông Hương cùng cảnh quan hai bên bờ là lợi thế đặc biệt để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế. Việc khai thác cần được nghiên cứu bài bản, có tầm nhìn dài hạn, vừa tạo thêm sản phẩm mới, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, vừa bảo đảm cảnh quan, môi trường và các giá trị văn hóa, di sản. Sớm xác định địa điểm hình thành khu đóng sửa tàu thuyền và hậu cần phục vụ tàu du lịch.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường thủy; rà soát các vị trí có khả năng hình thành bến, điểm dừng chân, không gian dịch vụ gắn với các điểm tham quan, di tích và cảnh quan hai bên bờ. Đồng thời, nghiên cứu mô hình lưu trú, trải nghiệm trên sông Hương phù hợp với quy định, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, cần tính toán việc bố trí cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng đội thuyền và tính chuyên nghiệp của hoạt động du lịch đường thủy.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ một số dự án đoạn qua phường Thuận An. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đối với các công trình, dự án dọc hai bờ sông Hương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chú trọng yếu tố kiến trúc, cảnh quan và chất lượng không gian đô thị; nghiên cứu kỹ hình khối công trình, kiến trúc mặt ngoài, vật liệu, màu sắc và sự hài hòa với tổng thể cảnh quan. Hệ thống chiếu sáng ban đêm cần được đầu tư phù hợp, tạo điểm nhấn nhưng không làm phá vỡ vẻ đẹp đặc trưng của sông Hương.

Nghiên cứu phương án tiêu thoát lũ tối ưu

Khảo sát một số tuyến và khu vực liên quan đến phương án tiêu thoát lũ của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ cao độ nền tại các khu dân cư, nhất là những nơi có cốt nền thấp, thường xuyên có nguy cơ ngập khi mưa lớn, lũ và triều cường; đồng thời đánh giá đầy đủ năng lực tiêu thoát nước hiện có để xác định giải pháp phù hợp cho từng khu vực.

Đối với việc điều tiết lũ trên lưu vực sông Hương, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tổng thể quy trình vận hành các hồ chứa; chủ động tạo dung tích phòng lũ phù hợp trước các đợt mưa lớn, góp phần giảm lưu lượng nước về hạ du nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu tích nước phục vụ mùa khô.

Ngoài giải pháp điều tiết hồ chứa, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phân lũ, chuyển hướng một phần dòng chảy qua các tuyến, nhánh thoát lũ phù hợp nhằm giảm áp lực nước dồn về khu vực trung tâm và sông Hương. Việc lựa chọn phương án phải được tính toán kỹ về lưu lượng, hướng dòng chảy, khả năng thoát nước, tác động đến khu dân cư, hạ tầng và nguy cơ sạt lở bờ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ xử lý sạt lở bờ biển tại bãi tắm Thuận An. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, phương án tiêu thoát lũ phải được xem xét trên tổng thể lưu vực, gắn kết giữa vận hành hồ chứa, hệ thống sông, hói và mạng lưới thoát nước đô thị. Các giải pháp đề xuất phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả lâu dài và an toàn cho khu vực hạ du.

Đối với các dự án, hạng mục đã xác định cần triển khai, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị làm rõ thứ tự ưu tiên, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện; trên cơ sở đó sớm hoàn thiện phương án tổng thể, từng bước nâng cao năng lực phòng chống ngập lụt và khả năng thích ứng của đô thị trước các hình thái thời tiết cực đoan.

Kiểm tra tiến độ xử lý sạt lở bờ biển tại bãi tắm Thuận An, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai công trình bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn và đúng tiến độ; thường xuyên theo dõi các vị trí xung yếu, có nguy cơ tiếp tục sạt lở để từng bước phục hồi, hình thành bãi biển ổn định, góp phần bảo vệ hạ tầng, khu dân cư, rừng phòng hộ ven biển và sinh kế của người dân.