Động thổ Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành thực hiện nghi thức động thổ Dự án NOXH Eco Hill

Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tới Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Tham dự buổi lễ có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án Eco Hill do Công ty cổ phần F1 Homes làm chủ đầu tư, được thực hiện tại khu đất ký hiệu OM.A-01 thuộc Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu Trung tâm phía Tây, quận Thuận Hóa (cũ), nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 8.600m2, khoảng 454 căn hộ với tổng mức đầu tư 530 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ góp phần cải thiện quỹ NOXH, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần F1 Homes cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội. Trong đó, phường Thủy Xuân được định hướng trở thành khu vực trọng điểm về dịch vụ, y tế và giáo dục phía Tây Nam thành phố. Dự án Eco Hill được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở với chi phí phù hợp.

Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hướng đến xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, tiện nghi và bền vững.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, phát triển NOXH là nhiệm vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và hoàn thiện hạ tầng đô thị. Dự án Eco Hill với quy mô hơn 454 căn hộ được kỳ vọng sẽ tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai thuận lợi.