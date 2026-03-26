Lãnh đạo các bộ ngành, thành phố nhấn nút khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội có vị trí trên trục đường Trần Cao Vân – Nguyễn Tri Phương, thuộc khu vực trung tâm TP. Huế, nơi hội tụ các giá trị hành chính, văn hóa, thương mại và dịch vụ. Đây là khu vực có hạ tầng đồng bộ, quỹ đất khan hiếm, tạo dư địa gia tăng giá trị bền vững.

Dự án có quy mô 17.213,6 m², tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng, gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, cung cấp khoảng 482 căn hộ chung cư và 55 căn nhà liền kề, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.800 người.

Phối cảnh Dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Vlasta Premier - Phú Hội được định vị theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng tới không gian sống tiện nghi, hiện đại, gắn với yếu tố văn hóa Huế; tích hợp đầy đủ tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ… nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – dịch vụ và từng bước hình thành diện mạo đô thị Huế hiện đại, hài hòa với di sản. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để dự án đủ điều kiện khởi công.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đô thị của thành phố

Để triển khai, hoàn thành dự án đúng kế hoạch, sau lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng cam kết tập trung nguồn lực, nhân lực hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu để hoàn thành công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật theo quy định hiện hành, đặc biệt lưu ý tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

Đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công hoàn thành đúng thời hạn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công xây dựng.