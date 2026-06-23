Hòa Mỹ - nơi in dấu sử vàng

Không gian trưng bày góp phần kết nối giá trị lịch sử cách mạng với bản sắc văn hóa địa phương, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước.

Không gian trưng bày là kết quả sau thời gian dài nghiên cứu, khảo sát và sưu tầm công phu của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và người dân ở chiến khu Hòa Mỹ.

Sau khi được Bảo tàng Lịch sử TP. Huế bàn giao cho chính quyền phường Phong Điền quản lý và khai thác vào cuối tháng 6/2026, không gian đã chính thức mở cửa đón du khách. Với hơn 150 tư liệu, hiện vật và hình ảnh ban đầu, không gian trưng bày cơ bản đáp ứng xây dựng các chủ đề xuyên suốt kết nối giữa lịch sử, văn hóa và sự phát triển của vùng đất chiến khu xưa qua các thời kỳ.

Ở đó, người xem hiểu hơn “Vùng đất và con người Hòa Mỹ” với bức tranh đa dạng của các đồng bào dân tộc anh em thông qua từng hình ảnh, hiện vật tiêu biểu như nhạc cụ truyền thống, trang phục thổ cẩm, đồ dùng sinh hoạt và các giá trị văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cũng trong không gian ấy, giai đoạn “Hòa Mỹ - Căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc” được tái hiện chân thực qua cuộc sống, chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của quân và dân ta bằng nhiều hình ảnh, hiện vật, từ những đôi dép cao su, bi đông, vũ khí cũng như nhiều kỷ vật chiến trường được Bảo tàng sưu tầm và người dân trao tặng.

Không thể không nhắc đến những đổi mới của vùng đất Hòa Mỹ ngày nay. Những thành tựu, tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa cũng như kinh tế, hạ tầng… được giới thiệu sinh động thông qua các hình ảnh, mô hình trực quan. Tất cả tạo nên bức tranh tổng thể về một vùng đất anh hùng trong dòng chảy thời gian với những đổi thay tích cực.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, lịch sử là cội nguồn của bản sắc, là nền tảng tinh thần để mỗi địa phương và mỗi dân tộc vững bước trên con đường phát triển. Những giá trị mà cha ông để lại không chỉ thuộc về ký ức mà cần tiếp tục được gìn giữ, nghiên cứu và lan tỏa bằng nhiều hình thức để trở thành nguồn lực cho phát triển.

Những năm qua, thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và giáo dục di sản, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện lịch sử đều có thể truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Và trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng” là một trong những kết quả đó.

“Thông qua không gian trưng bày, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách sẽ có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về lịch sử của vùng đất Hòa Mỹ anh hùng. Từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa của quê hương”, ông Lộc chia sẻ.

Tại buổi tiếp nhận không gian trưng bày “Hòa Mỹ - nơi in dấu sử vàng”, ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền bày tỏ niềm xúc động và cho rằng việc mở cửa không gian này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng của quê hương.

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là không gian lưu giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Pa Hy, Vân Kiều, người Kinh cùng các dân tộc anh em khác trên địa bàn.

Chính không gian trưng bày này sẽ góp phần kết nối giá trị lịch sử cách mạng với bản sắc văn hóa truyền thống, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước.Đồng thời là điểm đến phục vụ mọi người tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương, góp phần phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.