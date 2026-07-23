Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế: Lắp camera giám sát tiến độ, chất lượng công trình

Công nhân tham gia nhiều mũi thi công tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế.

Khối lượng thi công tăng

DA Quảng trường Văn hóa Thể thao được UBND TP. Huế phê duyệt năm 2023, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, thực hiện từ 2024 đến 2026, bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu xây lắp số 11 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo nhà thi đấu với tổng giá trị hợp đồng hơn 83 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo thi công phần xây dựng với giá trị hơn 62 tỷ đồng và Công ty cổ phần Vinaconex 25 thi công phần điện, cấp nước với giá trị hơn 21 tỷ đồng liên tục bị chậm tiến độ. Trước tình hình đó, UBND TP. Huế đã yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư lắp đặt camera giám sát chất lượng công trình và thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ DA.

Ghi nhận của PV ngày 21/7 cho thấy, tại khu vực bên ngoài công trình, công nhân đang thi công các hạng mục bậc cấp, tường, lắp đặt trần nhà. Theo đánh giá kết quả kiểm tra của Tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ DA của UBND TP. Huế, liên danh nhà thầu An Bảo và Vinaconex 25 đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường lực lượng, thiết bị thi công tại hiện trường. Tính từ ngày 3 đến 20/7, toàn bộ gói thầu đã hoàn thành khối lượng công việc trị giá hơn 16 tỷ đồng, tổng tỷ lệ hoàn thành so với hợp đồng là 19,42%.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đánh giá, tính trung bình mỗi ngày nhà thầu thi công đạt 1,08% giá trị hợp đồng, vượt tối thiểu 1%/ngày theo chỉ đạo của đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

“Việc đạt tỷ lệ 19,42% hợp đồng chỉ trong chưa đầy 3 tuần thi công phản ánh sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Ban QLDA, tổ công tác và các đơn vị thi công trên công trường. Tiến độ trung bình đạt 1,08%/ngày là tín hiệu tích cực để DA sớm hoàn thành đúng hạn, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho thành phố”, ông Trần Viết Tú khẳng định.

Kiểm soát chất lượng công trình

Ghi nhận của PV tại công trường cho thấy, dù chưa hoàn thành toàn bộ DA, song đã có những vết nứt trên các bức tường ở một số hạng mục công trình cũng như xuất hiện các hư hỏng hạ tầng đã hoàn thiện trước đó.

Theo ông Trần Viết Tú, trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện tốt quy trình kiểm soát chất lượng. Do đó, tổ công tác yêu cầu tất cả công việc đều phải được nghiệm thu chuyển bước thi công và phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công.

Quá trình giám sát tiến độ của tổ công tác cho thấy, nhiều bức tường vừa tô xong xuất hiện nhiều vết nứt ngang, rất nhiều vị trí tường mới giao với tường hiện trạng xảy ra hiện tượng nứt dọc theo điểm tiếp giáp. Tổ công tác đã đề nghị nhà thầu cùng đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra lại nguyên nhân cũng như thống nhất biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, nhà thầu chưa kiểm soát chặt chẽ việc trộn vữa. Do đó, tổ công tác đề nghị đơn vị thi công phải có bảng cấp phối vữa áp dụng cho từng loại vữa tại các vị trí thi công. Việc trộn vữa phải thực hiện đúng theo cấp phối đã được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng...

Ngoài ra, xe chở vật liệu của nhà thầu trong quá trình di chuyển đã làm hỏng bề mặt đá granite của quảng trường tại khu vực tiếp giáp đường Bùi San. Nhiều vị trí đèn LED âm sàn và đèn trang trí cảnh quan đã có dấu hiệu xuống cấp, nứt vỡ nền đá xung quanh. Sự thiếu cẩn trọng trong phương án làm đường công vụ này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan của các hạng mục của quảng trường đã hoàn thành trước đó.

Thường xuyên giám sát tiến độ

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, hiện nay nhà thầu đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; tiếp tục huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để triển khai các hạng mục còn lại theo hợp đồng.

“Trong tuần qua, nhà thầu đã chủ động thi công một số hạng mục phát sinh ngoài hợp đồng với giá trị khoảng 315 triệu đồng, tương đương 0,38% giá trị hợp đồng. Nếu được nghiệm thu và cộng dồn phần phát sinh này, tốc độ thi công thực tế sẽ vượt mốc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Nếu tiếp tục duy trì tiến độ như hiện tại, đến 15/8, các hạng mục cơ bản của DA sẽ hoàn thành và có thể đưa công trình vào hoạt động. Những phát sinh, hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thiện sau”, ông Trần Viết Tú cho biết.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, tổ công tác đã đề nghị UBND TP. Huế xem xét tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Đồng thời, tập trung tối đa nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình.

Ông Trần Viết Tú cho biết thêm, tiến độ thực hiện DA theo phụ lục hợp đồng giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị với liên danh nhà thầu An Bảo - Vinaconex 25 đã hết hạn vào ngày 30/6/2026. Do vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị khẩn trương làm việc với nhà thầu để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh tiến độ DA. Từ đó, làm cơ sở để Ban QLDA quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ để công trình hoàn thành đúng theo mốc thời gian mà lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo.