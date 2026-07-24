Kể chuyện về bún bò Huế qua show diễn nghệ thuật

Hoạt cảnh trong show diễn Bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự”

Show diễn Bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” tái hiện câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với món ăn nổi tiếng của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ hiện đại.

Tổng thể chương trình gồm 3 chương với 11 tiết mục nghệ thuật. Trong đó, chương 1 là “Bà bún Vân Cù & vũ khúc sợi ngọc” mở đầu bằng hoạt cảnh sương sớm sông Bồ. Chương 2 là “Khởi nguồn tinh hoa” và chương 3 là “Nhịp cầu thời gian - hơi thở đương đại”. Ba chương của show diễn đưa người xem trở về miền quê bình dị, nơi từ hạt gạo quê hương, qua đôi bàn tay cần mẫn của bao thế hệ, sợi bún hôm nay đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa ẩm thực Huế, mang hương vị quê hương lan tỏa đến muôn phương.

“Người Huế vẫn nói muốn có sợi bún ngon phải có hạt gạo lành. Muốn có hương vị đậm đà phải có tấm lòng của người làm nghề. Và muốn lưu giữ một tinh hoa phải có biết bao thế hệ lặng lẽ truyền cho nhau từng bí quyết. Trong từng nhịp chày có nhịp tim của làng quê. Trong từng vòng cối đá có vòng quay của thời gian. Trong từng dòng nước là mạch nguồn nuôi dưỡng cả một nền văn hóa ẩm thực. Bún bò Huế vì thế không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của ký ức, bản sắc và sự gắn kết cộng đồng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

*Trước đó, vào chiều 24/7, sự kiện Xác lập kỷ lục Việt Nam về chế biến món bún bò Huế cũng đã diễn ra.

Trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam tại sự kiện

30 nghệ nhân ẩm thực đến từ 3 miền, đại diện cho những người đang gìn giữ bếp lửa nghề truyền thống và lan tỏa tinh hoa bún bò Huế cùng thực hiện từng công đoạn làm ra tô bún bò Huế đúng chuẩn truyền thống. Có 300 tô bún được phục vụ khách thưởng thức từ chính sự kiện này.

Sự kiện được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings thẩm định trực tiếp để xác nhận kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Tại chương trình, Sở Du lịch cũng trao chứng nhận, vinh danh, ghi nhận sự đồng hành đầy tâm huyết của các nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam đến từ 3 miền của đất nước, những người trực tiếp tham gia chế biến, quảng diễn món bún bò Huế, cùng lan tỏa những giá trị tinh hoa của ẩm thực Cố đô đến với đông đảo người dân và du khách.