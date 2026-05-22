Tháo gỡ khó khăn vốn vay nhà ở xã hội

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ tại hội nghị

Hiện nay, Huế có 4 dự án nhà ở xã hội đang triển khai và 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ có 3.518 căn nhà ở xã hội hoàn thành phần móng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 3.200 căn được Chính phủ giao.

Để thúc đẩy thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Xây dựng triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng (hiện nay là gói 145.000 tỷ đồng) dành cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ. Dù vậy đến nay, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng vẫn chưa có khách hàng tiếp cận.

Cùng với nguồn vốn này, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội để khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Đến ngày 25/5/2026, tổng dư nợ chương trình đạt 365,7 tỷ đồng với 1.065 khách hàng còn dư nợ, riêng cho vay thuê, mua nhà ở xã hội có 6 khách hàng được giải ngân. Chi nhánh cũng đang tiếp nhận 53 bộ hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội với tổng nhu cầu vốn dự kiến đạt 33,8 tỷ đồng.

Sau khi nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ những nội dung trọng tâm về đối tượng vay vốn, điều kiện vay, mức vay, lãi suất và quy trình vay vốn, các đại biểu dự họp đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội cần tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư ngay khi dự án mới mở bán; phối hợp với các sở ngành, địa phương huy động đa dạng nguồn lực bổ sung nhu cầu cho vay.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị, các chủ đầu tư cần đánh giá cụ thể về nhu cầu vay vốn theo từng giai đoạn làm cơ sở đề xuất nhu cầu vốn vay. Ngân hàng Chính sách xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cùng Sở Xây dựng, các chủ đầu tư chuyển tải nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng.