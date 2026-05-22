  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/05/2026 18:00

Tháo gỡ khó khăn vốn vay nhà ở xã hội

HNN.VN - Ngày 29/5, Sở Xây dựng có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Huế và các chủ đầu tư liên quan đến chính sách vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội.

2 khách hàng được giải ngân vốn mua nhà ở xã hộiThành phố Huế sẽ có thêm 1.975 căn hộ nhà ở xã hội được đầu tưThêm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội

 Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ tại hội nghị

Hiện nay, Huế có 4 dự án nhà ở xã hội đang triển khai và 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ có 3.518 căn nhà ở xã hội hoàn thành phần móng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 3.200 căn được Chính phủ giao.

Để thúc đẩy thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Xây dựng triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng (hiện nay là gói 145.000 tỷ đồng) dành cho chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ. Dù vậy đến nay, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng vẫn chưa có khách hàng tiếp cận.

Cùng với nguồn vốn này, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội để khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Đến ngày 25/5/2026, tổng dư nợ chương trình đạt 365,7 tỷ đồng với 1.065 khách hàng còn dư nợ, riêng cho vay thuê, mua nhà ở xã hội có 6 khách hàng được giải ngân. Chi nhánh cũng đang tiếp nhận 53 bộ hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội với tổng nhu cầu vốn dự kiến đạt 33,8 tỷ đồng.

Sau khi nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ những nội dung trọng tâm về đối tượng vay vốn, điều kiện vay, mức vay, lãi suất và quy trình vay vốn, các đại biểu dự họp đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội cần tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư ngay khi dự án mới mở bán; phối hợp với các sở ngành, địa phương huy động đa dạng nguồn lực bổ sung nhu cầu cho vay.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị, các chủ đầu tư cần đánh giá cụ thể về nhu cầu vay vốn theo từng giai đoạn làm cơ sở đề xuất nhu cầu vốn vay. Ngân hàng Chính sách xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cùng Sở Xây dựng, các chủ đầu tư chuyển tải nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
nhà ở xã hộithành phố HuếSở xây dựngNgân hàng Chính sách xã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố

Từ ngày 18 đến 20/5, tại Sân vận động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố
Phân tích, dự báo thông tin thống kê kịp thời, chính xác

Sáng 24/4, Thống kê thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thống kê; về phía thành phố có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Phân tích, dự báo thông tin thống kê kịp thời, chính xác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top