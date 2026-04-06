Gỡ khó để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thi công cuốn chiếu, chạy đua với thời gian

“Chạy đua” với thời gian

Những ngày đầu tháng 4/2026, giữa thời tiết nắng nóng nhưng trên công trường dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các đơn vị thi công vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Nhiều phương tiện, máy móc cùng hàng trăm công nhân được huy động để san ủi, lu lèn, san lấp mặt bằng, phục vụ mở rộng cao tốc từ 2 lên 4 làn xe.

Ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp 2 mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Trên phạm vi dự án thuộc địa phận TP. Huế, các nhà thầu đang triển khai khoảng 45 mũi thi công, huy động khoảng 600 cán bộ, kỹ sư, lái xe, nhân công cùng hơn 250 máy móc, thiết bị các loại. Các hạng mục được triển khai đồng loạt gồm đào đắp nền đường, thi công móng, cọc khoan nhồi, đúc dầm, thi công mố trụ cầu, hệ thống cống thoát nước, hầm chui dân sinh... Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 256 tỷ đồng/tổng giá trị 4.350 tỷ đồng theo các hợp đồng xây lắp.

Vướng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp

Theo Ban Quản lý dự án (BQLDA) đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư DA mở cộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại các vị trí nút giao Tỉnh lộ (TL) 12B, TL16, một số tuyến đường gom và vị trí đường điện 110kV giao cắt với tuyến chính. Cụ thể, tại nút giao TL12B còn vướng hệ thống đường nước sạch, viễn thông, đường điện 22kV chạy dọc đường Kim Phụng và cáp ngầm 22kV nằm trong phạm vi xử lý đất yếu chưa được di dời. Tại Km77+750 của tuyến chính vẫn còn một trụ điện 110kV nằm trong phạm vi thi công nền đường chưa được di dời.

Đối với nút giao TL16 và đường gom bổ sung, các đơn vị, địa phương đã vận động người dân bàn giao được 6,5/7,6ha, còn lại 1,1ha chưa GPMB. Trong đó, có 3 hộ đang trình thẩm định và 21 hộ vướng xác định tính pháp lý nguồn gốc đất. Ngoài ra, còn 7 lăng mộ chưa có quỹ đất để cải táng.

Không chỉ vướng mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn lớn về nguồn đất đắp. Do điều chỉnh thiết kế so với phê duyệt ban đầu, khối lượng đất san lấp tăng lên gần 1.000.000m³. Trong đó, nhà thầu Tập đoàn Trường Thịnh thiếu khoảng 400.000m³ và nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải thiếu khoảng 550.000m³.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành BQLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, trước khó khăn này, BQLDA đường Hồ Chí Minh đã báo cáo lãnh đạo TP. Huế và xin chủ trương cấp đất đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Trước mắt, để không chậm tiến độ, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tận dụng nguồn đất dọc tuyến để phục vụ san lấp, mở rộng nền đường. BQLDA đường Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với các nhà thầu nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm tiến độ một số hạng mục để tìm giải pháp khắc phục.

Để đảm bảo hoàn thành các hạng mục nền đường, xử lý đất yếu và phần hạ bộ cầu trước mùa mưa (dự kiến tháng 9/2026), BQLDA đường Hồ Chí Minh kiến nghị thành phố sớm hoàn thành công tác GPMB trong tháng 4/2026 đối với các trường hợp không liên quan tái định cư và hoàn thành trong quý II/2026 đối với các trường hợp có tái định cư.

Theo cam kết, đến ngày 30/4, thành phố sẽ bàn giao thêm 6ha diện tích đất nông nghiệp. Dự kiến trong tháng 5/2026, thành phố sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề nghị thành phố hỗ trợ đảm bảo nguồn cung vật liệu đá trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn vật liệu khan hiếm; đồng thời, công bố chỉ số giá sát thực tế để áp dụng chung cho dự án.

Mới đây, qua kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm các dự án, công trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm tổ chức cuộc họp chuyên đề để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.