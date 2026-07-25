Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 cán bộ, nhà giáo đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các khu vực 1, 2, 3, 4.

Trong chương trình, học viên được cập nhật các phương pháp sư phạm hiện đại, tư duy tích cực, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thấu cảm và làm việc nhóm; rèn luyện kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, thích ứng với chuyển đổi số và vận dụng kỹ năng mềm vào công tác giảng dạy, quản lý và công việc hằng ngày.

Thông qua chương trình, ngành giáo dục kỳ vọng đội ngũ cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nâng cao năng lực giao tiếp, tổ chức công việc và xử lý tình huống; góp phần xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tăng cường sự gắn kết với người học và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới.

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục đối với học sinh phổ thông trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, tự đánh giá năng lực, sở thích để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Lớp trung cấp 9+ tại Trường Cao đẳng Huế

Trong công tác hướng nghiệp, thành phố đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm GDNN-GDTX xây dựng, thực hiện khung nội dung hướng nghiệp cấp trường; 100% học sinh được giáo dục hướng nghiệp phù hợp với độ tuổi và cấp học.

Các trường được khuyến khích tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế tại làng nghề truyền thống, tham quan hướng nghiệp tại doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, khu công nghiệp. Trên 70% cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn học đường được tập huấn chuyên sâu về tư vấn hướng nghiệp và sử dụng các công cụ trắc nghiệm tâm lý. Trên 80% trường THCS, THPT và trung tâm GDNN-GDTX có không gian tư vấn hướng nghiệp, tận dụng cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin hiện có để khai thác Cổng thông tin hướng nghiệp quốc gia.

Đối với phân luồng, thành phố phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 100% học sinh tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu được tư vấn. Tối thiểu 30% học sinh đủ điều kiện được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện lộ trình học tập liên thông lên trình độ cao hơn.

Thành phố cũng thúc đẩy mô hình liên kết “Trường phổ thông - Trường nghề - Doanh nghiệp”, tăng tỷ lệ học sinh tham gia từ 5-10% mỗi năm; tổ chức các mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề, đa dạng hóa chương trình liên thông, đồng thời tăng cường tư vấn, truyền thông về phân luồng cho học sinh, cha mẹ học sinh.