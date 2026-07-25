  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/07/2026 17:08

Gặp mặt, tặng quà thương binh và thân nhân liệt sĩ trong lực lượng Công an nhân dân

HNN.VN - Ngày 25/7, Công an thành phố tổ chức chương trình gặp mặt 169 thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người có công ở Hương TràThắp lửa tri ân, sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”Lãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách phường Phong Thái và Thuận Hóa

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (thứ 7 từ trái sang) và Giám đốc Công an TP. Huế Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 7 từ phải sang) trao quà cho các thân nhân liệt sĩ

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tập đoàn Kim Oanh và 169 đại biểu là thương binh đang công tác, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hiện, Công an TP. Huế đang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công trong lực lượng. Trong đó, có 2 đồng chí là thương binh đang công tác; 153 đồng chí là thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân đang cư trú trên địa bàn và 14 đồng chí là thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Công an thành phố...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên, là động lực để lực lượng Công an thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các hoạt động tri ân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trong lực lượng.

Dịp này, Công an TP. Huế đã trao những phần quà ý nghĩa đến các thương binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anthực hiệntốtchăm sócngười có công
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm nguồn lực chăm lo người có công

Từ hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đến thăm hỏi người có công neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại thành phố Huế đang được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, sát với nhu cầu và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Thêm nguồn lực chăm lo người có công
Hoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo người có công với cách mạng

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo người có công với cách mạng
Triển lãm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Với gần 80 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, triển lãm “Ký ức thời hoa lửa” giúp công chúng hiểu hơn ý nghĩa sự ra đời ngày Thương binh - Liệt sĩ; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Triển lãm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top