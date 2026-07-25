Gặp mặt, tặng quà thương binh và thân nhân liệt sĩ trong lực lượng Công an nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (thứ 7 từ trái sang) và Giám đốc Công an TP. Huế Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 7 từ phải sang) trao quà cho các thân nhân liệt sĩ

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tập đoàn Kim Oanh và 169 đại biểu là thương binh đang công tác, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hiện, Công an TP. Huế đang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công trong lực lượng. Trong đó, có 2 đồng chí là thương binh đang công tác; 153 đồng chí là thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân đang cư trú trên địa bàn và 14 đồng chí là thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Công an thành phố...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên, là động lực để lực lượng Công an thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các hoạt động tri ân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trong lực lượng.

Dịp này, Công an TP. Huế đã trao những phần quà ý nghĩa đến các thương binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.