Hơn 320 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng bàn các CLB thành phố mở rộng

Các tay vợt thi đấu quyết liệt, cống hiến những pha bóng hấp dẫn tại giải đấu.

Diễn ra từ ngày 14 - 16/8, giải thu hút 324 vận động viên (VĐV) đến từ 33 CLB trong và ngoài thành phố. Các VĐV được chia thành 9 nhóm, tranh tài ở 7 nội dung đơn và 2 nội dung đôi.

Ở nội dung đơn, các VĐV thi đấu theo các nhóm: học sinh tiểu học U9, U11; học sinh THCS U13, U15; hạng A - B, hạng C - D và hạng E - F - G. Nội dung đôi gồm 2 nhóm hạng A - B - C - D và hạng E - F - G.

Trong 3 ngày thi đấu, giải có 553 trận, gồm 526 trận vòng loại và 27 trận bán kết, chung kết.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trên địa bàn thành phố; đồng thời tạo điều kiện để các VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thông qua giao lưu, cọ xát. Giải đấu còn góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, khuyến khích thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe.