Tính toán chỗ lưu trú và sản phẩm du lịch dịp cao điểm

Nhân viên Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế chuẩn bị phòng lưu trú để phục vụ du khách.

Điều phối linh hoạt

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 - 2/9) thuận lợi để nhiều du khách đi du lịch. Cùng với đó, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026 - Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách trong dịp lễ. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng hàng chục nghìn lượt khách, góp phần làm tăng lượng khách đến Huế trong dịp này.

Kinh nghiệm từ các dịp lễ lớn cho thấy, trong những giai đoạn cao điểm, Huế đã xảy ra tình trạng “cháy phòng” cục bộ. Nhiều người đến Huế gặp khó khăn khi đặt phòng do lượng khách tập trung đông ở khu vực vùng lõi trung tâm thành phố; trong khi đó, một số cơ sở lưu trú còn phòng lại chưa thể kết nối được với khách.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch cho biết, toàn thành phố hiện có 1.074 cơ sở lưu trú, với 15.470 phòng và 24.376 giường. Trong đó, có 218 khách sạn, chiếm 20,3% tổng số cơ sở lưu trú, với 9.150 phòng và 15.025 giường. Bên cạnh hệ thống các khách sạn, ngành du lịch và các địa phương cũng đã và đang tiếp tục rà soát hệ thống các homestay, cơ sở lưu trú trong dân nhằm bảo đảm hoạt động quản lý và đáp ứng chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách.

Từ kinh nghiệm dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, ngành du lịch đang tiếp tục đề ra giải pháp phân bổ lưu trú, trong đó, Sở Du lịch đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn thành phố và các doanh nghiệp rà soát, nắm bắt công suất phòng thực tế của các cơ sở lưu trú. Ngành du lịch cũng xây dựng các nhóm và kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trên mạng xã hội để hỗ trợ du khách tìm phòng, kết nối khách với điểm lưu trú còn phòng và hướng dẫn các đơn vị lữ hành chuyển hướng khách sang các cơ sở lưu trú phù hợp ở khu vực lân cận trong trường hợp cần thiết. “Ngành du lịch cùng UBND các phường, xã đã và đang tập trung rà soát các homestay, dịch vụ lưu trú trong dân để có hệ thống dữ liệu toàn diện, từ đó thuận lợi hơn trong việc linh hoạt sắp xếp chỗ lưu trú cho khách”, ông Minh cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế Hồ Đặng Xuân Lân, Hội Khách sạn cùng các doanh nghiệp cũng đang theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình lượng khách thường xuyên, đặc biệt là tình hình đặt phòng qua mạng, đặt phòng sớm, cùng những dự báo về xu hướng, tình hình khách đến Huế, qua đó phối hợp nhịp nhàng cùng Sở Du lịch để điều phối và hỗ trợ khách cũng như các cơ sở lưu trú.

Hiện nay, ngành du lịch cũng duy trì đường dây nóng (hotline: 0234.3828288) 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ, kết nối nơi lưu trú cho du khách; đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý những vấn đề liên quan đến môi trường du lịch.

“Kéo giãn” khách bằng những trải nghiệm

Bên cạnh việc rà soát và điều phối hoạt động lưu trú, Sở Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp cũng đang triển khai các giải pháp để mở rộng không gian, đưa khách đến trải nghiệm, qua đó giảm áp lực cho khu vực di sản, đô thị trong giai đoạn cao điểm.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố cho biết, nhu cầu khách tham quan du lịch di sản và các điểm đến ở vùng lõi trung tâm thành phố là tất yếu, song, có thể phần nào “giãn khách” thông qua việc xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ ở vùng phụ cận, không quá xa vùng trung tâm. Điển hình là các mô hình du lịch mới nổi ở xã Bình Điền, kết hợp với dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tại các homestay nơi đây, hay Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố cũng đang xây dựng các sản phẩm du lịch ở Rú Chá (phường Hóa Châu)…

“Đối với các điểm du lịch gần thành phố, trong phạm vi cách trung tâm khoảng 15 - 20km, khách có thể dễ dàng di chuyển, vừa tạo thêm trải nghiệm thú vị, vừa mở rộng không gian phát triển và giảm bớt tình trạng quá tải ở một điểm đến”, ông Chương nhấn mạnh.

Bên cạnh những giải pháp trên, ngành du lịch cũng đang tiếp tục triển khai xây dựng sản phẩm theo mô hình “một điểm đến - nhiều trải nghiệm”, đưa khách từ vùng lõi di sản đến các không gian mới giàu tiềm năng như trải nghiệm trên đầm phá Tam Giang, các bãi biển, khu nghỉ dưỡng; các sản phẩm du lịch miền núi, sinh thái suối, thác và trải nghiệm văn hóa bản địa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc xây dựng các tour, tuyến phải được gắn đồng bộ với công tác quảng bá, giới thiệu rộng rãi, để du khách có thể tiếp cận thông tin, từ đó có thêm nhiều lựa chọn khi đến Huế tham quan, trải nghiệm.