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ClockThứ Bảy, 15/08/2026 09:11

10 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến đất mở đường

HNN.VN - Giai đoạn 2025 - 2026, cuộc vận động hiến đất mở đường nhận được nhiều sự ủng hộ của Nhân dân.

Tạo đồng thuận, lan tỏa sâu rộng các cuộc vận độngTừ phong trào hiến đất, thấy lòng dân đồng thuậnThành phố Huế phát động nếp sống văn minh trong việc tang lễ

Qua cuộc vận động, người dân đã hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất, tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng để mở đường, chỉnh trang giao thông. Mỗi mét vuông đất được tự nguyện hiến tặng mở ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương, kết nối cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. 

Dưới đây là thông tin về 10 cá nhân, 9 tập thể tiêu biểu được đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen:

 

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