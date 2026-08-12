Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khai thác thế mạnh từng vùng, phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho rằng: "Ngành du lịch cần đổi mới tư duy theo hướng lấy thị trường làm trung tâm, chuyển từ quảng bá những gì địa phương đang có sang phát triển và quảng bá những sản phẩm mà du khách thực sự cần".

Như vậy, sản phẩm du lịch nên được phát triển trên nền tảng văn hóa, khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương. Quan trọng hơn hết là các tour, tuyến được thiết kế xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách.

Song song đó, ngành du lịch cần nâng cao chất lượng quản trị điểm đến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả xúc tiến, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, triển khai nền tảng số quốc gia dùng chung “Quản trị và kinh doanh du lịch” thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết nối dữ liệu, định danh doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phát triển du lịch.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đứng trước những mục tiêu tăng trưởng: đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng. Để hoàn thành các mục tiêu Chính phủ giao, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, rất cần sự đồng hành, chung sức của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hiệp hội địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Đề cao vai trò của các hiệp hội du lịch trong giai đoạn phát triển mới, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa các vùng, miền. Bằng việc kết nối này, các hiệp hội du lịch khu vực, các tỉnh, thành phố có thể khai thác hiệu quả lợi thế về tài nguyên, văn hóa bản địa để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng mang bản sắc riêng, gia tăng giá trị trải nghiệm và sức hấp dẫn đối với du khách.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển hội viên, tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách cùng cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên thế mạnh và bản sắc của từng địa phương.

Liên kết vùng gắn chặt với chuyển đổi số và du lịch xanh

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải, chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh là hai trụ cột không thể tách rời trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam. Doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử trong quản trị và kinh doanh, tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh Việt Nam, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các sản phẩm du lịch bền vững.

Với riêng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc, có thể thấy, hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch là một trong những điểm nổi bật suốt 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều địa phương đã từng bước mở rộng thị trường khách, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hình thành thêm các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng từng vùng.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho hay, cần đặt phát triển du lịch trong mối quan hệ chặt chẽ với nền tảng sản xuất và đời sống khu vực nông thôn.

"Quá trình phát triển cần hướng tới ba mục tiêu quan trọng. Trước hết, tăng cường sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người dân trong phát triển nông nghiệp xanh. Thứ hai, thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, khai thác hiệu quả dư địa của du lịch nông nghiệp. Qua đó, tạo thêm giá trị cho sản phẩm địa phương và sinh kế của cộng đồng", ông Nguyễn Mạnh Thản phân tích.

Trên thực tế, hoạt động liên kết du lịch vùng cũng gặp không ít khó khăn khi năng lực tài chính của một số doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, mức độ chuyển đổi số chưa đồng đều và nguồn lực hoạt động của một số hiệp hội còn hạn chế. Hiệu quả khai thác các chương trình liên kết giữa các địa phương cũng chưa đồng đều, trong khi việc xây dựng sản phẩm liên vùng có tính đặc trưng và sức cạnh tranh cao vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải chỉ ra rằng: "Việc khai thác các chương trình hợp tác liên vùng chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm liên vùng có tính đặc trưng và sức cạnh tranh cao còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao và đầu tư cho chuyển đổi số".

Do đó, các hiệp hội du lịch cần tăng cường phối hợp xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và chú trọng xây dựng các sản phẩm liên vùng dựa trên tài nguyên, di sản văn hóa, thiên nhiên đặc trưng của từng địa phương, đồng thời, mở rộng sang các thị trường khách mới.

Được biết, trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp tham gia VITA GREEN, tổ chức sơ kết 2 năm triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh, khảo sát mô hình du lịch xanh tại Lâm Đồng và hỗ trợ các địa phương xây dựng sản phẩm đặc trưng.

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