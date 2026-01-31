Lãnh đạo thành phố tiếp xã giao Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà đến ông Oh Jungtaek

Ông Oh Jungtaek trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc cùng tiềm năng phát triển của thành phố. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Quyền Tổng Lãnh sự gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và Nhân dân thành phố Huế, chúc Huế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quyền Tổng Lãnh sự khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo và trao đổi nhân dân. Ông bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Huế sẽ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tác và du khách Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Oh Jungtaek đến thăm và làm việc; gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Quyền Tổng Lãnh sự cùng toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Huế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, đầu tư, giáo dục - đào tạo và giao lưu văn hóa.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng Lãnh sự Hà Quốc tại Đà Nẵng

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huế đang tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế; trong đó thị trường Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm, giàu tiềm năng. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc trong việc kết nối doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác, đặc biệt là thúc đẩy mở các đường bay trực tiếp, tăng cường trao đổi đoàn và phát triển du lịch hai chiều.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng chia sẻ về chuyến công tác xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và làm việc với các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mở đường bay Hàn Quốc - Huế vừa kết thúc. Theo đó, chuyến công tác đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc.

Qua trao đổi, hai bên đều bày tỏ kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác du lịch, khả năng kết nối hàng không trực tiếp cũng như triển vọng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực liên quan trong thời gian tới. Thành phố Huế tin tưởng rằng, việc tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối đường bay trực tiếp, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Huế với các địa phương và đối tác Hàn Quốc. Chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt, hiệu quả và toàn diện.