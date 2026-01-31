  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/02/2026 14:56

Lãnh đạo thành phố tiếp xã giao Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng

HNN.VN - Ngày 3/2, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp xã giao và làm việc với ông Oh Jungtaek, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc tại Huế dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt hỗ trợ ngành chip bán dẫnGiới thiệu du lịch và xúc tiến mở đường bay Hàn Quốc - Huế Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ban hành luật toàn diện về sử dụng AI an toànKim ngạch xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc tăng lên gần 38 tỷ USDHàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà đến ông Oh Jungtaek 

Ông Oh Jungtaek trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc cùng tiềm năng phát triển của thành phố. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Quyền Tổng Lãnh sự gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và Nhân dân thành phố Huế, chúc Huế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quyền Tổng Lãnh sự khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo và trao đổi nhân dân. Ông bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Huế sẽ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tác và du khách Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Oh Jungtaek đến thăm và làm việc; gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Quyền Tổng Lãnh sự cùng toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Huế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, đầu tư, giáo dục - đào tạo và giao lưu văn hóa.

 Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng Lãnh sự Hà Quốc tại Đà Nẵng 

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huế đang tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế; trong đó thị trường Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm, giàu tiềm năng. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc trong việc kết nối doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác, đặc biệt là thúc đẩy mở các đường bay trực tiếp, tăng cường trao đổi đoàn và phát triển du lịch hai chiều.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng chia sẻ về chuyến công tác xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và làm việc với các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mở đường bay Hàn Quốc - Huế vừa kết thúc. Theo đó, chuyến công tác đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc.

Qua trao đổi, hai bên đều bày tỏ kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác du lịch, khả năng kết nối hàng không trực tiếp cũng như triển vọng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực liên quan trong thời gian tới. Thành phố Huế tin tưởng rằng, việc tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối đường bay trực tiếp, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Huế với các địa phương và đối tác Hàn Quốc. Chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt, hiệu quả và toàn diện.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
tổng lãnh sựHàn Quốctại Đà Nẵngtiếp xã giaoNguyễn Thanh Bìnhngoại giao
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về nhà ăn tết

Sau một quãng thời gian sang Hàn Quốc du học, gần tết, tôi được ba mẹ “chi vé” cho về nhà ăn tết. Trên chuyến bay dài hơn 4 tiếng đồng hồ hướng về đất Việt thương yêu, tôi chợt nhận ra rằng có những khoảnh khắc của quá khứ mà chỉ khi đi thật xa con người ta mới cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm của mình với quê hương, đất nước.

Về nhà ăn tết
Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản Vượt qua rạn nứt trong quá khứ
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 5/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top