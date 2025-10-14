Tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và Gyeongju

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Thị trưởng thành phố Gyeongju

Ông Song Ho-jun, Phó Thị trưởng thành phố Gyeongju bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và tham dự Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP) tại Huế; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo thành phố.

Ông Song Ho-jun bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp của Di sản Cố đô Huế, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của Huế và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và mở rộng sang du lịch, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư.

Phó Thị trưởng thành phố Gyeongju khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, giao lưu du lịch, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa Huế - Gyeongju nói riêng. Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố Gyeongju đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thành phố, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế và giáo dục, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng chung trong thời gian tới.

Lãnh đạo 2 thành phố chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình vui mừng chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Huế; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa TP. Huế và các địa phương Hàn Quốc, trong đó có Gyeongju. Đồng thời, khẳng định Huế luôn trân trọng và mong muốn duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, nhất là trong khuôn khổ Festival Huế, các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử.

“Huế và Gyeongju là hai thành phố có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển du lịch. Thời gian qua, Huế luôn coi trọng, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương Hàn Quốc - một trong những đối tác chiến lược quan trọng của thành phố. Chúng tôi mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hợp tác du lịch, xúc tiến đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có thế mạnh như đô thị thông minh, du lịch xanh, giáo dục và bảo tồn di sản”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá du lịch và kết nối doanh nghiệp thành phố Gyeongju quan tâm đầu tư tại Huế. TP. Huế sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai những dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương.