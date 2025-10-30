Dọn rác sau lũ

Một đoạn đường trên đường Phan Đình Phùng đặc quánh bùn non được làm sạch trưa 30/10

Hôm nay, nước đã rút khỏi, nhiều nhà dân và các tuyến đường nội thị TP. Huế. Nước rút để lại một khối lượng bùn non đặc quánh cùng nhiều rác thải tấp vào các trường học, công sở, lề đường…

Ngay khi nước rút, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đã chủ động triển khai các phương án thu gom rác thải, vệ sinh đô thị để bảo vệ môi trường, ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Công tác được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu “nước rút đến đâu, thu gom đến đó”, ưu tiên các khu vực trung tâm, chợ, trường học, bệnh viện.

Đại diện HEPCO cho hay, đã chủ động xây dựng kịch bản để ứng phó với lũ lụt từ sớm nên công tác thu gom, vệ sinh môi trường được triển khai rất chủ động.

Công ty đã bố trí hàng trăm nhân lực, nhiều phương tiện để thu gom rác tại các khu vực vùng cao và tuyến trung tâm nước đã rút. Song song đó, HEPCO đã sẵn sàng các phương tiện thiết bị như: xe tưới nước, xe thông tắc cống, xe xúc lật của công ty, máy bơm cùng nhân lực thực hiện công tác thu dọn bùn đất các tuyến đường nằm dọc theo các con sông, thường có lượng bùn lớn.

Trong khi đó, nhiều hộ dân cũng tranh thủ nước rút để đẩy lớp bùn non ra ngoài, cùng với đó dọn dẹp khi vực quanh nơi ở. “Những vật dụng được kê cao chúng tôi vẫn giữ yên, lo sợ có nguy cơ mưa lũ tiếp. Còn lại, bùn non và rác thải đã được dọn sạch, đảm bảo vệ sinh”, chị Nguyễn Vui (phường An Cựu), nói.

Những hình ảnh được Phóng viên Huế ngày nay ghi lại:

Tranh thủ nước lũ rút, giáo viên Trường Mầm non Phú Dương (phường Dương Nỗ) dọn dẹp vệ sinh

Công nhân và xe chuyên dụng của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom khối lượng rác thác rất lớn sau mưa lũ

Lực lượng quân đội có mặt tại Trường Đại học Y - dược (Đại học Huế) hỗ trợ dọn dẹp

Trong khi đó tại chợ Đông Ba, các chiến sĩ cũng có mặt với tinh thần nước rút đến đâu, dọn sạch rác đến đó

Lực lượng Công an cùng với xe chuyên dụng hoạt động hết công suất

Bùn non chất thành từng lớp trên các tuyến đường phố

Rác thải được gom về tại điểm tập kết