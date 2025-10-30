Đừng để đuối nước trong lũ do chủ quan

Công an xã A Lưới 5 tuần tra, phát hiện và ngăn chặn người dân đánh bắt cá trong mưa lũ

Bị nước cuốn trôi khi ra ngoài

Tối 29/10, 4 người dân ở tổ dân phố Diên Trường (phường Thuận An) chèo ghe ra ngoài để sạc pin điện thoại. Khi di chuyển qua khu vực đường Đặng Do - cầu Diên Trường bị ngập sâu thì ghe bất ngờ bị lật; 2 người may mắn bám được gốc cây và được người dân cứu sống, còn 2 cha con (cháu nhỏ 8 tuổi) còn lại bị nước cuốn mất tích.

Cùng ngày, tại phường Hương Trà, hai nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua đoạn đường ngập trên Quốc lộ 1 thì gặp nạn, anh T.H.V.M. (SN 2007) bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, tại một số địa phương khác, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tổ chức người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do nước cuốn trong mưa lũ.

Người dân cần cẩn trọng khi di chuyển bằng ghe, xuồng và các phương tiện tự chế trong mưa lũ

Tính đến sáng 30/10, mưa lũ tại Huế (từ 27 - 30/10) đã khiến 6 người mất tích, 2 người tử vong. Đáng chú ý, nhiều trường hợp trong đó xuất phát từ sự chủ quan của người dân khi bỏ qua các cảnh báo an toàn trong mưa lũ của lực lượng chức năng.

Như tại phường Hóa Châu, lực lượng ứng trực của phường cùng người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm khi ra đồng bắt chim. Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt phường Hóa Châu cũng đã cứu được anh Nguyễn Phi H. cùng con gái ở tổ dân phố Phú Ngạn trong khi ra kiểm tra cửa hàng thì bị lật ghe.

Trong chiều 29/10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết cũng đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước ở tổ dân phố Châu Chữ của phường. Đây là trường hợp đáng tiếc khi gia đình không chú ý đến bé trai đang chơi đùa gần ao nước sau lưng nhà dẫn đến hậu quả thương tâm.

Có mặt chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại phường Thanh Thủy vào trưa 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh: "Tình huống hiện nay còn nhiều phức tạp, mực nước vẫn đang lên trở lại, địa hình rộng nên công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương, khoa học. Các lực lượng phải phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia tìm kiếm…".

Người dân cần cảnh giác

Theo thông tin từ UBND TP. Huế, mưa lũ những ngày qua làm 32/40 xã, phường ngập lụt, có nhiều nơi ngập từ 1-2m. Tình hình thời tiết tại địa phương đang tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao và dòng chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân khi di chuyển, nhất là tại các khu vực ngập sâu, đường liên thôn - liên xã và vùng ven sông suối.

Sáng 30/10, UBND TP. Huế cũng vừa phát Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND về việc yêu cầu tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong thời gian mưa lũ.

Theo đó, những ngày qua, UBND thành phố đã ban hành các công điện khẩn về chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung các Công điện nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông các kỹ năng, quản lý phòng ngừa các tai nạn đuối nước trước, trong, sau lũ đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian mưa lũ, trên địa bàn thành phố đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước thương tâm do nước chảy xiết và dòng chảy phức tạp; địa hình thay đổi, xuất hiện hố sâu nguy hiểm; nước đục, khó quan sát và đặc biệt là tâm lý chủ quan, bất cẩn của người dân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi chèo thuyền qua cánh đồng tại phường Thanh Thủy. Ảnh: UBND TP. Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không dùng ghe, thuyền, bè, mảng tạm để di chuyển qua các khu vực ngập nước, tràn, cầu tạm, bến đò; kiên quyết ngăn chặn các hành vi liều lĩnh, chủ quan, không bảo đảm an toàn trong mưa lũ. Các lực lượng chức năng cần bố trí trực gác, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm; tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kịp thời để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp chủ động tuyên truyền và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, học sinh, người lao động. Đặc biệt, cha mẹ, người lớn cần quản lý con em mình, không cho trẻ em vui chơi, tắm sông, bắt cá, ...hoặc tụ tập gần khu vực có nước.

Công an TP. Huế nhận định, những trường hợp tử vong và mất tích đáng tiếc không xảy ra ở những khu vực sạt lở hay vùng lũ quét - nơi đã được cảnh báo, phong tỏa và di dời an toàn, mà chủ yếu bắt nguồn từ sự chủ quan, bất cẩn của người dân.

Nhiều người dân vẫn băng qua vùng nước xiết, chèo ghe đi vớt củi, rớ cá, câu cá…; thậm chí ra sông, hồ kiểm tra ngư cụ trong khi mưa lớn, dòng chảy mạnh. Đây là những hành động tiềm ẩn rủi ro cao, có thể dẫn đến tai nạn thương tâm chỉ trong tích tắc.

Từ thực tế đó, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông, suối, hồ, cầu cống, khu vực nước sâu, nước chảy xiết để đánh bắt, vớt củi hoặc kiểm tra rớ cá trong và sau lũ.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, mực nước, các khuyến cáo của chính quyền và cơ quan chức năng; giữ liên lạc với người thân, tổ dân phố, lực lượng cơ sở khi cần trợ giúp.