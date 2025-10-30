  • Huế ngày nay Online
Lũ trên các sông đang rút dần

HNN.VN - Theo số liệu quan trắc lúc 7h sáng ngày 30/10, mực nước trên các sông chính đã giảm, cho thấy lũ đang rút dần.

Lực lượng vũ trang dọn vệ sinh ở một số khu vực

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, lũ trên địa bàn đang rút, song mực nước ở các sông vẫn còn cao. Người dân các vùng trũng thấp, ven sông cần theo dõi sát các bản tin dự báo, nhất là khi mưa lớn còn có khả năng quay lại trong những ngày tới.

Trước diễn biến đó, thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và người dân tham gia dọn dẹp môi trường, khôi phục sinh hoạt ngay khi nước rút. Phương châm được nhấn mạnh là “Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng hoàn lưu không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực TP. Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông vẫn còn cao. 

Lê Thọ
Chủ động các phương án sơ tán, cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp

Chiều 29/10, lãnh đạo thành phố Huế trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình có mặt tại thôn Hà Đồ, xã Quảng Điền - nơi đang bị cô lập do lũ dâng cao. Cùng thời điểm, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã đến phường An Cựu, kiểm tra công tác cứu trợ và trao quà cho người dân vùng ngập nặng.

Chủ động các phương án sơ tán, cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp
Thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương khi cứu người dân

Ngày 29/10, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên Trung sĩ Phan Lương Hải thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bị thương khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ người dân vùng lũ.

Thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương khi cứu người dân
Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình cháu bé bị đuối nước

Chiều 29/10, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình cháu bé 5 tuổi không may tử vong do đuối nước tại thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân.

Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình cháu bé bị đuối nước

