Lũ trên các sông đang rút dần

Lực lượng vũ trang dọn vệ sinh ở một số khu vực

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, lũ trên địa bàn đang rút, song mực nước ở các sông vẫn còn cao. Người dân các vùng trũng thấp, ven sông cần theo dõi sát các bản tin dự báo, nhất là khi mưa lớn còn có khả năng quay lại trong những ngày tới.

Trước diễn biến đó, thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và người dân tham gia dọn dẹp môi trường, khôi phục sinh hoạt ngay khi nước rút. Phương châm được nhấn mạnh là “Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng hoàn lưu không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực TP. Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông vẫn còn cao.