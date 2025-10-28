Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con ảnh hưởng nặng mưa lũ

Ông Nguyễn Quang Tuấn (giữa) tặng quà, động viên bà con tại TDP 9 Thủy Phù. Ảnh: THANH ĐOÀN

Tại TDP 9 Thủy Phù (P. Phú Bài) – một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn và ngập lụt kéo dài những ngày qua, ông Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã đến thăm, động viên và tặng quà cho bà con

Ở những nơi đến, ông Nguyễn Quang Tuấn thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống, ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, ông Nguyễn Quang Tuấn đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân nào thiếu đói hoặc gặp nguy hiểm trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo P. Thanh Thủy thăm hỏi, trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: HẢI TRIỀU

Thanh Thủy cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ khi có hơn 3.100 bị ngập. Để kịp thời hỗ trợ người dân, lãnh đạo phường đã đến các khu vực thấp trũng, bị chia cắt trên địa bàn thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, nước uống, cơm hộp… đến các hộ dân đang bị ngập sâu.

Ngoài dự trữ của địa phương, trước đó (tối 28/10), phường đã tiếp nhận 600 thùng mì ăn liền, 100 thùng sữa, 50 thùng nước suối và 300 suất cơm, 200 áo phao, 200 phao tròn và 5 tấn gạo do thành phố hỗ trợ để nhanh chóng chuyển đến người dân vùng ngập.

Trao quà hỗ trợ người dân vùng ngập sâu ở P. Hóa Châu. Ảnh: HẢI THUẬN

Tại P. Hóa Châu, UBND phường phối hợp với Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức trao 500 suất quà gồm nước lọc, sữa, bánh ngọt và mì tôm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt trên địa bàn.

Ông Võ Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo P. Phong Phú trao những suất quà đến bà con TDP Giáp Nam. Ảnh: MINH VĂN

Tại P. Phong Phú, sau khi kiểm tra tình hình, lãnh đạo phường và lực lượng chức năng đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng do Đạo Tràng Không Trung và CLB Ánh Sáng Từ Bi (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ cho những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, và 200 suất quà còn lại sẽ được trao trong đợt tiếp theo.

Cũng trong ngày 29/10, UBND P. Phong Phú đã tiếp nhận 5 tấn gạo hỗ trợ từ UBND thành phố để phân bổ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hội Phát Thiện Tâm dùng xuồng cao su vận chuyển cơm tặng bà con. Ảnh: TRANG HIỀN

Chung tay sẻ chia khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) P. Thuận An đã vận động hội viên nấu 400 suất cơm cùng nước uống chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Tâm thần Huế - nơi nhiều bệnh nhân và người nhà đang gặp nhiều khó khăn do lũ lụt.

Cùng ngày, Hội Phát Thiện Tâm (P. Thuận An) cũng tổ chức nấu và trao tặng 1.500 suất cơm đến bà con tại khu dân cư ở các vùng thấp, ngập sâu. Những phần cơm mang theo hơi ấm nghĩa tình góp phần giúp mọi người thêm vững vàng vượt qua khó khăn trong mưa lũ.

Hơn 1.000 suất cơm được chùa Phật Quang trao tận tay bà con trong ngày 29/10. Ảnh: THANH HƯƠNG

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, chùa Phật Quang (P. Thuận Hóa) đã huy động nhân lực, chuẩn bị thực phẩm duy trì các suất cơm thiện nguyện gửi đến bà con khó khăn vùng ngập lụt.

“Bếp cơm nghĩa tình” tại chùa hoạt động liên tục với 3 bữa mỗi ngày. Buổi sáng là mì ổ hoặc mì gói, buổi trưa và tối phục vụ khoảng 1.000 suất cơm nóng trao tận tay người dân”, Thượng tọa Thích Thiện Thanh - Trụ trì chùa Phật Quang cho hay.

Cùng với chùa Phật Quang, Công an P. Thuận Hóa tiếp tục phối hợp cùng các đoàn cứu trợ, mạnh thường quân thăm hỏi, động viên và trao hơn 1.000 chai nước suối, 350 thùng mì tôm cùng nhiều lương thực khác cho người dân.

Công an P. Phú Xuân trao tận tay những phần quà của nhà hảo tâm đến các bạn sinh viên lưu trú tại khu ký túc xá trên địa bàn. Ảnh: LIÊN MINH

Giữa thời điểmmưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường, lực lượng Công an P. Phú Xuân đã kịp thời vận chuyển 200 thùng mì tôm do các nhà hảo tâm hỗ trợ đến khoảng 300 sinh viên đang lưu trú tại khu ký túc xá Đại học Huế trên địa bàn phường cùng nhiều sinh viên thuê trọ và các hộ dân thiếu lương thực.

Tuy hoạt động diễn ra trong điều kiện mưa lớn, nước ngập sâu, giao thông bị chia cắt, song lực lượng Công an phường vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, mang nhu yếu phẩm đến tận tay người dân và sinh viên.

Chuẩn bị những phần cơm nóng hỗ trợ tiểu thương và viên chức, người lao động của Ban Quản lý chợ Đông Ba. Ảnh: LIÊN MINH

Tại chợ Đông Ba, mỗi ngày, lực lượng hậu cần của Ban Quản lý chợ chuẩn bị hơn 400 suất cơm phục vụ bà con tiểu thương, viên chức, người lao động của Ban Quản lý đang túc trực tại chợ, đồng thời, ứng trực, hỗ trợ tiểu thương bưng bê, kê dọn, cập nhật tình hình nước lên xuống đến các hộ kinh doanh...

Những phần cơm nóng, ly nước ấm không chỉ giúp mọi người có thêm năng lượng để duy trì hoạt động phòng chống lũ lụt mà còn là nguồn động viên tinh thần giữa thời điểm khó khăn này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chuyển gạo và nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập. Ảnh: QUỲNH ANH

Sau 3 ngày nước dâng cao, không thể qua bên này suối để giao thương trao đổi, bị cô lập hoàn toàn, những hộ dân bên kia suối cạn kiệt lương thực, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp chính quyền địa phương tìm cách giăng dây qua suối, chuyển 200 kg gạo, 10 thùng mì ăn liền và 3 thùng sữa, tiếp tế cho người dân thôn Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1) bị cô lập do lũ dữ.

Thôn Ta Lo A Hố gồm 26 hộ 107 nhân khẩu, sinh sống hai bên con suối chảy qua trên địa bàn. “Trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ, không để bà con thiếu lương thực, thực phẩm nếu nước vẫn dâng cao, chưa hạ”- Thượng tá Hồ Văn Hà cho hay.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp nhận 5.000 kg gạo cứu trợ của Thủ tướng Chính phủ và đã trao đến người dân các thôn: Hói Dừa, An Cư Đông 1, Hải Vân, An Cư Tây, Lập An của xã Chân Mây- Lăng Cô.