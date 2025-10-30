  • Huế ngày nay Online
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng tránh đuối nước trong mưa lũ

HNN.VN - Sáng 30/10, UBND TP. Huế phát công điện khẩn yêu cầu tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong thời gian mưa lũ.

Ngời dân cần cảnh giác và đảm bảo các biện pháp an toàn khi di chuyển qua vùng ngập sâu 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Các đơn vị Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan truyền thông. Cần tăng cường công tác rào chắn, tổ chức lực lượng ứng trực và thông tin tuyên truyền về việc tuyệt đối không cho các phương tiện nổi, phương tiện cá nhân di chuyển trên các tuyến đường còn ngập nước, sông, hồ, kênh không bảo đảm an toàn, không được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cần thiết…

Những ngày qua, mưa lũ làm 32/40 phường xã ngập lụt, có nhiều nơi ngập từ 1-2m. UBND thành phố đã ban hành các Công điện khẩn về chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung các Công điện nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông các kỹ năng, quản lý phòng ngừa các tai nạn đuối nước trước, trong, sau lũ đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian mưa lũ, trên địa bàn thành phố đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước thương tâm do nước chảy xiết và dòng chảy phức tạp; địa hình thay đổi, xuất hiện hố sâu nguy hiểm; nước đục, khó quan sát và đặc biệt là tâm lý chủ quan, bất cẩn của người dân.

