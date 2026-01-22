Chung sức phát triển kinh tế

Nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân Phú Vang

Nhiều giải pháp

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Phú Vang còn 192 hộ nghèo và 254 hộ cận nghèo; trong năm 2025, đã giảm 41 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,68%. Phía sau những con số giảm nghèo, nhiều cuộc đời đổi thay; cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bền vững hơn.

Để làm “điểm tựa” vững chắc cho hành trình vươn lên thoát nghèo của người dân, Đảng ủy, UBND xã Phú Vang và cả hệ thống chính trị đã chung sức, vào cuộc với nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực.

Đây đó trong những xóm thôn, hàng chục ngôi nhà được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới vững chắc, còn thơm mùi vữa, tường “khoác áo” mới tinh khôi, mang đến niềm vui và nơi an cư cho hàng chục gia đình yên tâm tập trung làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế. Trên những gương mặt hằn dấu vết của sự vất vả đã sáng lên nụ cười phấn khởi, khi hai mô hình, dự án nuôi bò thương phẩm đã được hỗ trợ đến người dân, với 22 hộ tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm ổn định. Với sự bền bỉ cần cù lao động, từ nguồn bò giống hỗ trợ ban đầu, số lượng vật nuôi từng gia đình sẽ được phát triển lên.

Chủ tịch UBDN xã Phú Vang Lê Đức Lộc chia sẻ, một trong những điều mấu chốt của hành trình giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, đó là giải quyết việc làm cho người lao động. Trong năm 2025, xã Phú Vang đã giải quyết việc làm cho 691/680 lao động, đạt 101,6% so với kế hoạch. Tính đến nay, trên địa bàn xã có 287 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó có 217 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp), chủ yếu ở các nước Nhật Bản, Ba Lan Hàn Quốc... Với mức thu nhập từ 20 triệu đến hơn 30 triệu đồng (sau khi trừ chi phí ăn, ở), sau vài năm chăm chỉ lao động tại nước ngoài, những người này có thể tích lũy được hàng trăm triệu đến trên dưới 1 tỷ đồng.

Từ bò giống được hỗ trợ, người dân nhân đàn, phát triển kinh tế

Những năm qua, trên địa bàn thị trấn Phú Đa, xã Vinh Hà, xã Phú Gia cũ (nay sáp nhập thành xã Phú Vang), mỗi năm có hàng trăm người trẻ đi lao động ở nước ngoài, trở về quê hương, đóng góp hiệu quả trong việc giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Điển hình là anh Võ Văn Tố, với vốn tích lũy được, anh đã xây dựng cơ sở sản xuất đậu phụ.

Địa phương cũng đồng hành, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ trong hành trình khởi nghiệp của anh Tố, từ cơ sở sản xuất đến sự ra đời của Hợp tác xã phát triển kinh tế DAFUSA chuyên sản xuất đậu phụ sạch tại thôn Viễn Trình. Sản phẩm tiêu thụ tốt; đặt tiền đề cho sự đầu tư và phát triển của các cơ sở sau này; đồng thời lan tỏa niềm tin và động lực vươn lên cho những người trẻ khác.

Để công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn đi vào chiều sâu, xã Phú Vang đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên khu vực 3, tổ chức đào tạo 2 lớp học nghề. Trong đó, lớp may công nghiệp có 17 học viên và lớp nuôi cá nước lợ có 25 học viên tham gia. Hầu hết, các học viên có điều kiện thuận lợi như sinh sống ven đầm phá và gia đình có truyền thống nuôi trồng thủy sản. Việc học tập, bổ sung kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng là “chìa khóa” mở ra những vụ nuôi hiệu quả nhất.

Mô hình nuôi gà đem lại thu nhập ổn định cho người dân

Nâng cao thu nhập cho người dân

Trong các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2026, để phát triển kinh tế bền vững, chính quyền xã Phú Vang xác định, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bởi ngành công nghiệp - xây dựng đang chiếm ưu thế và có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khu công nghiệp Phú Đa từng bước được hoàn thiện về hạ tầng, đến nay đã có 6 công ty đến đầu tư nhà máy sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, trong đó lao động tại địa phương khoảng hơn 2.000 người.

Thời gian tới, địa phương sẽ huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Phú Đa, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề nông thôn để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Người dân được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất

Thêm tín hiệu vui trong hành trình phát triển kinh tế của xã Phú Vang, đó là hoạt động dịch vụ thương mại được mở rộng và đa dạng ngành nghề kinh doanh. Các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển, phong phú, tập trung ở khu trung tâm theo các tuyến Tỉnh lộ 10C, 10D, 18, đường Võ Phi Trắng nối dài, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa chợ Thanh Lam Bồ giai đoạn 2, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh, khuyến khích phát triển mạng lưới bán lẻ, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các khu dân cư.

Một lợi thế khác thấy rõ là Cục sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Cá dìa Tam Giang - Huế - Đặc sản đầm phá” trên địa bàn xã (đối với cụm Phú Đa, Phú Gia) và đi kèm thực hiện dự án gồm 14 hộ được cấp nhãn hiệu tập thể (1 hộ cấp nhãn hiệu nuôi; trưng bày kinh doanh sản phẩm và 13 hộ cấp nhãn hiệu hoạt động nuôi). Từ đây, chính quyền khuyến khích người dân xây dựng chuỗi giá trị thủy sản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ.

“Một trong những định hướng và nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị. Phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP, tạo điều kiện hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân”- Chủ tịch UBND xã Phú Vang Lê Đức Lộc chia sẻ.