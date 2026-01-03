Ngư dân các phường Phong Phú, Phong Quảng trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân phường Phong Quảng trúng đậm những mẻ cá trích đầu mùa

Ở các phường Phong Phú, Phong Quảng hiện có hơn 200 chiếc thuyền đánh bắt gần bờ, trong đó nhiều thuyền có nghề đánh bắt cá trích. Các ngư dân cho biết, từ khoảng một tuần trở lại đây, cá trích xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ. Bình quân mỗi ngày, mỗi thuyền thu về từ 5 đến 10 tạ cá trích, kèm theo một số loại hải sản khác như cá nục, cá cơm, tôm, mực nhỏ. Nhiều thuyền có sản lượng cao liên tiếp trong nhiều chuyến.

Cá trích vừa cập bờ đã được thương lái thu mua ngay với giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí nhiên liệu và nhân công, mỗi chuyến biển ngắn ngày cũng mang lại cho ngư dân lợi nhuận khá, góp phần ổn định đời sống.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 1.900 thuyền khai thác gần bờ, chủ yếu các nghề cá trích, nục, cơm, bạc má... Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, cá trích thường xuất hiện nhiều vào thời điểm đầu năm, khi thời tiết thuận lợi và nguồn thức ăn dồi dào. Đây được xem là “lộc biển” đầu mùa, tiếp thêm động lực để bà con vươn khơi bám biển.