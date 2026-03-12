Khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài - Ảnh: VGP/Hải Minh

Sáng 12/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài.

Tham dự sự kiện trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Bộ Công Thương có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp; hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tham dự trực tuyến.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài (Nền tảng số) là một bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số vào công tác phát triển thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nền tảng số sẽ trở thành một kênh thông tin thị trường đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dữ liệu về xu hướng tiêu dùng, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư - thương mại tại từng thị trường, giảm chi phí tìm kiếm thông tin, chủ động hơn trong chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đối với các địa phương, Nền tảng số sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý địa phương tiếp cận trực tiếp thông tin thị trường toàn cầu, từ đó xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành hàng và định hướng xuất khẩu phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nền tảng số sẽ từng bước hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường quốc tế, giúp nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và đưa ra các quyết sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Công Thương trong việc ứng dụng chuyển đổi số để kết nối thương vụ, doanh nghiệp và địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế đã trở thành một động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thông tin kịp thời, chính xác và có tính dự báo cao có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác điều hành của Chính phủ cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Phó Thủ tướng cho rằng việc xây dựng và vận hành nền tảng kết nối thông tin từ hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan quản lý trong nước và cộng đồng doanh nghiệp là một bước đi rất đúng hướng và cần được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng, bảo đảm dữ liệu sống, an toàn, an ninh dữ liệu; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để nâng cao khả năng dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia khai thác, đóng góp vào việc xây dựng Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài, coi đây là công cụ quan trọng để tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm của Bộ Công Thương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Nền tảng số này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực điều hành thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế bền vững và đóng góp tích cực vào việc hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu nói riêng và tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, thương mại được triển khai hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của đất nước trong thời gian tới./.