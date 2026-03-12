Những khoảnh khắc ấn tượng tại các điểm bỏ phiếu

Cán bộ BVTW Huế vừa bỏ phiếu vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Ảnh: T. Hiển

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang chỉnh tề trong quân phục đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, những sinh viên trẻ háo hức lần đầu tham gia bầu cử, hay các cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ phục vụ ngày bầu cử đã tạo nên bức tranh đa diện về sự tham gia đầy trách nhiệm của cộng đồng đối với ngày hội lớn của đất nước.

Ở nhiều điểm bỏ phiếu, những hình ảnh xúc động cũng được ghi lại khi người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế hay bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử. Tại các bệnh viện, y bác sĩ vừa làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, vừa tranh thủ tham gia bỏ phiếu. Ở các trung tâm bảo trợ xã hội, những lá phiếu được trao tận tay người mù, người già neo đơn với sự hỗ trợ tận tình của các lực lượng phục vụ.

Những ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay hay khoảnh khắc cẩn trọng khi bỏ lá phiếu vào hòm phiếu đã để nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là những hình ảnh của một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của mỗi công dân đối với tương lai của đất nước và địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp trong ngày bầu cử:

Các tân binh bộ đội biên phòng kiểm tra thẻ cử tri trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Anh

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế trước khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Minh Nguyên

Lực lượng công an giúp người già, cựu chiến binh tại khu vực bầu cử số 7, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cử tri Lê Thị Mi Sa, người dân tộc thiểu số Pa hy, ở thôn 2, xã Bình Điền cùng con gái bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 7. Ảnh: Võ Nhân

Đoàn viên, thành viên ở khu vực bầu cử số 9, xã Chân Mây - Lăng Cô hỗ trợ người già đến điểm bầu cử. Ảnh: Hữu Phúc

Hỗ trợ người khuyết tật ở phường Hương An bỏ phiếu. Ảnh: Đức Quang

Hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Ảnh: Phan Thành

Các cử tri tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố xem danh sách các ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: Hoài Thương

Cử tri tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thành phố phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Liên Minh

Bác sĩ Nguyễn Minh Tin, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã A Lưới 2 thăm khám sức khoẻ cho cử tri tại điểm bầu cử. Ảnh: Nguyễn Khánh