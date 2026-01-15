Làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu

Anh Đặng Văn Xuân thành công từ mô hình nuôi chim bồ câu

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2013, anh Đặng Văn Xuân từng kỳ vọng về một công việc ổn định đúng với chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, thời điểm đó cơ hội tìm việc làm đúng chuyên ngành đào tạo khó khăn nên anh không có việc làm như mong muốn. Vì vậy, anh trăn trở tìm hướng đi mới cho bản thân. Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi từ sách báo, internet và một số mô hình thực tế ở nhiều địa phương khác, anh Xuân nhận thấy mô hình nuôi chim bồ câu phù hợp với điều kiện gia đình, vốn đầu tư không nhiều, kỹ thuật chăn nuôi có thể tự học hỏi và đặc biệt là đầu ra thị trường khá ổn định. Từ đó, anh mạnh dạn tín và thế chấp sổ đỏ để vay 100 triệu đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Điền Hòa (nay là phường Phong Phú) để đầu tư chuồng trại, mua giống chim bồ câu.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, đàn chim bồ câu của anh từng gặp không ít rủi ro, nhất là về dịch bệnh, tỷ lệ sinh sản chưa cao... Song, với bản tính siêng năng, chịu khó, cùng nền tảng kiến thức sư phạm giúp anh có phương pháp nghiên cứu, ghi chép khoa học để rút kinh nghiệm cho bản thân và tìm hướng xử lý dịch bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, anh cũng chủ động tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, tìm tòi tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi bồ câu thành công ở các nơi, từng bước cải thiện quy trình chăm sóc, phòng bệnh và nhân đàn…

Nhờ kiên trì và làm ăn bài bản, mô hình nuôi chim bồ câu của anh Xuân dần đi vào ổn định và mang lại hiệu quả. Đến nay, trang trại bồ câu của gia đình anh luôn duy trì quy mô khoảng 2.300 cặp bố mẹ, được chăm sóc theo quy trình khoa học, đảm bảo vệ sinh chuồng trại và an toàn dịch bệnh. Đồng thời, anh còn kết hợp nuôi thêm gà, vịt đàn 200 - 300 con/lứa. Bình quân mỗi tháng, riêng trang trại chim bồ câu xuất được 400 cặp, đem lại nguồn thu từ 50 - 60 triệu đồng, sau khi trừ chi phí vẫn cho một khoản dư kha khá, giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định, có tích lũy.

Hiện nay, chim bồ câu của anh Xuân được tiêu thụ thường xuyên tại các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng và nhiều chợ, nhà hàng trong khu vực. Đặc biệt, vợ chồng anh còn trở thành đầu mối thu mua chim bồ câu từ các trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong, ngoài địa phương để cung ứng cho thị trường. Cách làm này không chỉ giúp anh chủ động nguồn hàng, mở rộng quy mô kinh doanh mà còn tạo điều kiện hỗ trợ người chăn nuôi liên kết sản xuất, góp phần hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Mô hình nuôi chim bồ câu của anh Đặng Văn Xuân được nhiều cán bộ địa phương đánh giá không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn là tấm gương sáng cho thanh niên địa phương mạnh dạn chuyển đổi hướng làm ăn, phát huy nội lực, tận dụng tốt các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế. Thực tế từ mô hình của anh Xuân cũng khẳng định vai trò quan trọng của Quỹ tín dụng nhân dân Điền Hòa trong việc đồng hành, hỗ trợ vốn kịp thời cho người dân, đặc biệt là thanh niên khởi nghiệp. Nguồn vốn vay không chỉ giúp anh Xuân có điều kiện đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để anh yên tâm gắn bó lâu dài với mô hình kinh tế đã chọn.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Phú khẳng định: “Anh Đặng Văn Xuân là điển hình thanh niên dám nghĩ, dám làm, biết tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình của anh còn tạo liên kết tiêu thụ, hỗ trợ nhiều hộ chăn nuôi khác cùng phát triển. Đây là hướng đi phù hợp, chính quyền địa phương luôn khuyến khích, nhân rộng”.