Bạn bè Venezuela tin tưởng Việt Nam thành công trong nhiệm kỳ Quốc hội mới

Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ở thủ đô Caracas, Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Việt Nam đang chuẩn bị chu toàn và kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3.

Theo Tiến sĩ Carolus Wimmer, việc chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và minh bạch cho sự kiện chính trị quan trọng này tiếp tục thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị Việt Nam.

Tiến sĩ Carolus Wimmer đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của đất nước.

Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cuộc bầu cử sắp tới sẽ tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ Quốc hội mới năng động, hiệu quả, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, qua đó đưa Việt Nam tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Đoàn đại biểu Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam do Tiến sĩ Carolus Wimmer dẫn đầu cũng đã trao đổi với Đại sứ Vũ Trung Mỹ các biện pháp tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Carolus Wimmer nhấn mạnh nhân dân Venezuela luôn dành tình cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, coi Việt Nam là biểu tượng của ý chí kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông khẳng định, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ vui mừng trước những hoạt động tích cực của Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, học thuật và tuyên truyền về lịch sử, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Venezuela.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, các hoạt động này đã góp phần quan trọng củng cố sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Venezuela.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Venezuela được xây dựng trên nền tảng lịch sử đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và công lý.

Những năm qua, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như các tọa đàm về lịch sử Việt Nam, triển lãm văn hóa, chương trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi và thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm trong năm 2026, bao gồm phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam, các hội thảo và tọa đàm học thuật về quan hệ Việt Nam-Venezuela, cũng như các chương trình giao lưu văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Venezuela.

Đại sứ quán và Nhà hữu nghị Việt Nam-Venezuela đồng thời nhất trí thúc đẩy các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên và các lớp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước và xây dựng nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Venezuela trong tương lai.

Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thể hiện quyết tâm chung của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên nhất trí duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, qua đó phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

