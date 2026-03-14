Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Trưa 15/3, đến thăm Trung tâm Báo chí bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, qua đó đã góp phần tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tập trung cho công tác bầu cử.

“Tôi đọc nhiều bài viết ấn tượng, có chiều sâu. Các bài viết vừa mang tính lý luận nhưng cũng mang tính thực tiễn rất cao trong cuộc bầu cử lần này. Qua cuộc bầu cử lần này sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo, gồm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ở tất cả các cơ quan báo chí”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Trung tâm điều hành Quốc hội số. (Ảnh: Phạm Thắng)

Nêu rõ hôm nay là ngày cử tri cả nước đi bầu cử, song Chủ tịch Quốc hội cho rằng công việc chưa phải đã kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03 của Ban Bí thư, quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp với các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đặc biệt, Tiểu ban An ninh trật tự đã bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Trong nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đã thực hiện nhiệm vụ rất tốt.

“Điều quan trọng là ý Đảng hợp với lòng dân. Nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi chờ đợi ngày hôm nay để thực hiện quyền làm chủ, quyền bầu cử - quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, những ngày này cũng gợi nhớ cách đây 80 năm khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam. Cuộc bầu cử lần này tiếp tục lựa chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chia sẻ với những vất vả của đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các phóng viên, biên tập viên tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Theo báo cáo của các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 11 giờ 20 phút sáng 15/3, đã có 31/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, trong đó cao nhất là Hà Tĩnh đạt 91,64%, tiếp đến là Lai Châu với 85,32%, Lào Cai 85,22%. Tính chung cả nước đến nay đã đạt hơn 70% cử tri đi bỏ phiếu.

