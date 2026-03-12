Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao

Các xã vùng A Lưới quảng bá du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm truyền thống địa phương

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 cho biết, xuất phát từ điều kiện thực tiễn của địa phương miền núi, xã đã rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu trên cơ sở 4 xã cũ trước khi sáp nhập. Theo đó, địa phương xác định tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, an toàn sinh học; đẩy mạnh nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ và phát triển rừng gỗ lớn, dược liệu bản địa.

Ngoài ra, xã A Lưới 2 còn tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đồng thời, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ổn định...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2025, toàn xã A Lưới 2 có 13/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 56,67 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,92%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản lượng lương thực đạt trên 4.500 tấn và thu ngân sách đạt khoảng 11,5 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) được triển khai hiệu quả, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư.

Tại xã A Lưới 4, việc vận dụng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng được cụ thể hóa thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao đời sống Nhân dân, chú trọng an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng Đảng vững mạnh.

Về định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời gian tới, xã A Lưới 4 tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp và xây dựng. Đồng thời, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Xã A Lưới 4 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, cơ bản không còn hộ nghèo, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 750 tỷ đồng và thu ngân sách tăng bình quân trên 10%/năm.

Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 cho biết, trên cơ sở Nghị quyết và tình hình thực tiễn, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ: Mục tiêu từng năm và cả giai đoạn là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết trụ cột và phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã cũng tiến hành lồng ghép, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các CTMTQG nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đổi mới căn bản giáo dục và xây dựng xã hội học tập, phấn đấu 70% người dân được tham gia bình dân học vụ số, đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 4 thông tin, từ khi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được ban hành, Đảng ủy xã đã xây dựng lộ trình cụ thể để Nghị quyết đi vào thực tế. Cụ thể, xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lấy kết quả cụ thể và sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất. Đảng ủy xã cũng yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bám sát thực tiễn và định kỳ kiểm điểm tiến độ, coi kết quả thực hiện là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Ngay sau Đại hội XIV, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn mình đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ sở đảng tại địa phương. Đảng ủy xã A Lưới 4 xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng... Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân xã A Lưới 4 tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.