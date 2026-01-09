Điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở vùng cát

Chị Hạnh trao đổi mô hình phát triển kinh gia đình với cán bộ phường Phong Phú

Sinh năm 1977, chị Trần Thị Mỹ Hạnh cùng chồng "ra riêng" để lập nghiệp vào năm 2013 trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Tài sản ban đầu của hai vợ chồng chỉ là vài sào đất cát bạc màu, căn nhà tạm. Với điều kiện khó khăn ban đầu, việc lựa chọn hướng làm ăn phù hợp là bài toán không dễ đối với vợ chồng chị. Song, với nhận thức “khó không có nghĩa là không làm được”, vợ chồng chị Hạnh đã chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài địa phương. Đồng thời, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Với lợi thế có quỹ đất vườn rộng, chị Hạnh chọn trồng ném, loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp nhưng cho giá trị kinh tế ổn định. Song song với trồng trọt, gia đình chị còn phát triển chăn nuôi theo hướng đa dạng, kết hợp nuôi lợn, gà thả vườn và bò sinh sản. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình chị giảm rủi ro, xoay vòng vốn linh hoạt, tạo nguồn thu ổn định quanh năm.

Chị Hạnh chia sẻ, những ngày đầu do thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn hẹp, chị không tránh khỏi những rủi ro, thất bại. Có thời điểm giá nông sản xuống thấp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi khiến thu nhập gia đình giảm sút, nhưng chị vẫn kiên trì rút kinh nghiệm, điều chỉnh quy mô, chú trọng hơn đến khâu chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, mô hình kinh tế của gia đình chị dần đi vào ổn định.

Khi sản xuất phát triển, chị Hạnh tiếp tục tái đầu tư theo hướng cơ giới hóa, giảm sức lao động thủ công. Theo đó, gia đình chị đầu tư mua máy cày để chủ động làm đất, phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng hiệu quả canh tác. Từ chỗ chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay chị duy trì được đàn bò sinh sản ổn định, cùng đàn lợn, gà cho thu nhập đều đặn.

Có nguồn thu ổn định, vợ chồng chị Hạnh đầu tư mua ô tô để làm dịch vụ vận chuyển, đưa đón khách, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Việc đa dạng hóa nguồn thu nhập giúp kinh tế gia đình anh chị ngày càng vững vàng, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp vốn chịu nhiều tác động của thời tiết và thị trường.

Hiện nay, tổng doanh thu của gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí còn lãi đáng kể. Từ một hộ khó khăn, đến nay gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và tích lũy để mở rộng mô hình sản xuất.

Chị Trần Thị Quyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Thanh Hương Lâm cho biết, không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hạnh còn năng động, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi cho bà con xung quanh, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Phú, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh là minh chứng sinh động cho việc biết tận dụng lợi thế đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đây cũng là kết quả từ việc sử dụng nguồn vốn vay chính sách đúng cách, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cát.

Câu chuyện của chị Hạnh không chỉ là tấm gương vượt khó, mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong lao động sản xuất. Thời gian tới, gia đình chị Hạnh dự định tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi bò, đầu tư nâng cấp chuồng trại theo hướng an toàn sinh học... nhằm phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cát phường Phong Phú.