Công viên Trịnh Công Sơn, một điểm hẹn, một nơi chốn để những tấm lòng nguồn cội tìm về với Huế. Ảnh: Tư liệu

Đó là một buổi chiều tháng Giêng, Huế hiếm hoi có nắng sau những ngày mưa đầu xuân. Công viên Trịnh Công Sơn tràn ngập màu xanh cây cỏ, màu xanh vời vợi của bầu trời và màu xanh trong đến tinh khiết của mặt nước sông Hương.

Chương trình diễn ra lúc 16 giờ nhưng từ sớm, nhiều khán giả đã đến, với những bước chân thật khẽ, như thể họ đã chờ đợi từ rất lâu. Phần lớn họ đều là người có tuổi, tay trong tay cùng gia đình, bè bạn, với áo dài Huế, với những chiếc mũ phớt lịch lãm của một thời...

Trong không gian đẹp như tranh ấy, những giai điệu thân thuộc của Trịnh ngân lên. Vẫn là những bài hát đã thuộc về, đã nằm lòng của Mưa hồng, Hạ trắng, Nắng thủy tinh…; cũng những gương mặt, giọng ca quen thuộc của Cẩm Vân, Quang Thành, Quỳnh Phạm… nhưng người nghe lại có cảm nhận thật khác. Trong không gian mở ngoài trời với nắng, gió, cỏ cây… dường như không còn ranh giới giữa khán giả và sân khấu, giữa ca sĩ và người nghe, giữa âm nhạc và đất trời. Cùng với giai điệu da diết của ca khúc Chiều trên quê hương tôi, cái màu vàng của ký ức trong bài hát dường như đã chảy tràn, đã hòa vào màu nắng vàng óng của một buổi chiều bên sông Hương. Khoảnh khắc ấy khắc vào lòng người vẻ đẹp nao lòng về một nơi chốn của Huế.

Năm 2024, nhân sinh nhật lần thứ 85 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công viên Trịnh Công Sơn chính thức ra mắt, trở thành nơi chốn để nhớ, để về, để dừng chân, để yêu và hiểu thêm cuộc đời, sáng tác của người nghệ sĩ tài hoa. Từ đó, hàng năm, những dịp đặc biệt, công viên Trịnh Công Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa dành cho cộng đồng. Chỉ tiếc, những chương trình nghệ thuật đầy mong đợi ấy lại chưa thường xuyên, nếu không muốn nói là quá hy hữu.

Cách đây hơn 2 năm, đến thăm dịch giả Bửu Ý - người bạn thân thiết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng tôi được lắng nghe một trăn trở, rằng Huế có một gia sản lớn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại, đó là những ca khúc đầu tay ông đã viết ở Huế trong gia tài trên 600 ca khúc nổi tiếng. Huế cũng là nơi ông đã sinh sống cùng gia đình, là nơi lưu dấu kỷ niệm với những người bạn lớn, cũng là thế hệ văn nghệ sĩ tài hoa của Huế. Nhưng việc lan tỏa giá trị di sản mà nhạc sĩ để lại thì chưa sâu đậm.

Ngoài công viên Trịnh Công Sơn, Huế còn có Gác Trịnh - một nơi chốn đặc biệt của Huế, trên đường Nguyễn Trường Tộ. Đầu những năm 1960, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gồm mẹ và 8 người con chuyển đến đây sinh sống. Tại đây, ông đã sáng tác những ca khúc đầu tiên của mình.

Sau khi gia đình Trịnh Công Sơn chuyển đi, năm 2013, nơi đây được những người Huế yêu nhạc Trịnh chuyển thành không gian văn hóa, cafe và thưởng thức âm nhạc Trịnh Công Sơn. Trở thành điểm hẹn cho những người yêu nhạc Trịnh khắp nơi tìm về, Gác Trịnh hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật quý gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như tranh, ảnh, một số bản nhạc chép tay... do bạn bè và gia đình ông tặng.

Mới đây, một tin vui vừa đến với Huế khi tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của cố nhạc sĩ, đại diện gia đình cho biết, sẽ khởi công xây dựng một bảo tàng mang tên Trịnh Công Sơn ở khu vực đồi Kim Sơn (phường Thủy Xuân, thành phố Huế). Khu đất dự kiến rộng khoảng 20.000m2, gần đồi Thiên An. Bảo tàng sẽ bao gồm khu lưu niệm, khu trưng bày kỷ vật gắn liền với cuộc đời và các sáng tác của nhạc sĩ với không gian xanh tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc.

Khi bảo tàng Trịnh Công Sơn hoàn thành, Huế sẽ có thêm một nơi để làm giàu thêm vốn văn hóa, chiều sâu di sản của Huế. Những nơi chốn ấy, như trăn trở của dịch giả Bửu Ý, nếu kết nối công viên Trịnh Cộng Sơn - Giác Trịnh - Bảo tàng Trịnh Công Sơn với trầm tích âm nhạc ông để lại trong lòng người dân Cố đô Huế, âu sẽ là những nơi chốn để làm giàu thêm tâm hồn, làm sang thêm văn hoá Huế.