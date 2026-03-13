Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã Phú Vang

Lãnh đạo xã Phú Vang kiểm tra quá trình thi công công trình khu quy hoạch nghĩa trang phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND xã Phú Vang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Từ 1/7/2025 đến nay, Thường trực HĐND xã đã tổ chức thành công 4 kỳ họp gồm 3 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp chuyên đề, ban hành 19 nghị quyết sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các kỳ họp được đổi mới theo hướng linh hoạt, các hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai đúng quy định, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; chú trọng rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, HĐND xã đã tiếp nhận 59 ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông; các vấn đề an sinh xã hội… và kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc với 99 buổi định kỳ tại các thôn và trụ sở xã. Qua đó, không chỉ kịp thời giải quyết khiếu nại, mà còn tích cực tuyên truyền, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.