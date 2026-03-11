Đồng hành cùng bước phát triển mới của Huế

Trách nhiệm của người đại biểu

Với hơn 40 năm công tác trong ngành ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bày tỏ niềm xúc động khi tiếp tục ứng cử ĐBQH tại quê hương Huế. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò của ngoại giao kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương ra thế giới sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Chân Mây - Lăng Cô

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, Huế có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch và nông nghiệp đặc trưng của địa phương cũng cần được quảng bá mạnh mẽ hơn ra thị trường quốc tế.

Cũng là ĐBQH của đoàn Huế trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Hải Nam, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội cho biết, 5 năm tham gia Quốc hội khóa XV đã giúp ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và tiếp xúc cử tri.

“Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tôi cùng các đại biểu của Đoàn ĐBQH TP. Huế đã tham gia đóng góp vào nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có hai nghị quyết mang tính bước ngoặt đối với địa phương: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Huế và nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Hải Nam chia sẻ.

Tiếp tục ứng cử Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Hải Nam cho biết sẽ tập trung tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế, cho rằng: Mỗi ý kiến phát biểu tại nghị trường đều mang theo kỳ vọng và tâm tư của cử tri. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các đại biểu trong đoàn đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và tiếp xúc cử tri. Qua đó, phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn của địa phương. “Nói tiếng nói của cử tri tại nghị trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của người ĐBQH”, đồng chí Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Tạo động lực mới

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI diễn ra trong bối cảnh Huế đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò của các ĐBQH trong việc đề xuất cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho địa phương.

Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu được các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI quan tâm. Ảnh: Thượng Hiển

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa qua diễn ra trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động. Tuy vậy, Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hai nghị quyết liên quan trực tiếp đến Huế về cơ chế, chính sách đặc thù và việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra bước ngoặt phát triển cho địa phương.

Ứng cử ĐBQH khóa XVI, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia hoạt động lập pháp và giám sát, đồng thời kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, những lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt gồm đầu tư công, đất đai, phát triển đô thị, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để Huế phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ở góc độ ngành y tế, lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho rằng Huế có nhiều điều kiện để tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước. Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cho biết sẽ tập trung đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển Bệnh viện Trung ương Huế ngang tầm quốc tế.

Theo định hướng này, nhiều dự án đầu tư lớn với tổng mức vốn hàng nghìn tỷ đồng đang được nghiên cứu, trong đó có kế hoạch mở rộng quy mô bệnh viện lên khoảng 8.000 giường bệnh vào năm 2030. Bên cạnh việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống y tế cơ sở, củng cố mạng lưới y tế dự phòng và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, việc xây dựng hệ sinh thái y tế công nghệ cao tại Huế không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn tạo ra những cơ hội phát triển mới cho ngành y tế.