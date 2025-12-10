CheckNow lọt Top 10 dự án vào chung kết Khởi nghiệp Quốc gia

Đội ngũ Công ty CP Công nghệ số Nextgen giới thiệu sản phẩm của công ty

CheckNow được phát triển như một nền tảng quản trị thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) quản lý nhân sự, tài sản và tiến độ theo thời gian thực. Ứng dụng tích hợp AI, GPS và nhận diện khuôn mặt, cho phép DN chấm công, phân ca, theo dõi vật tư và đánh giá hiệu suất trên một hệ thống duy nhất, tăng minh bạch và tối ưu vận hành.

Từ công cụ chấm công GPS - QR, CheckNow đã mở rộng thành hệ sinh thái quản trị với các tính năng: quản lý nhân sự, phân ca, tính lương, theo dõi hiệu suất, quản lý tài sản, vật tư và kết nối tuyển dụng lao động địa phương. Công nghệ AI và Face ID giúp hạn chế gian lận chấm công và cung cấp báo cáo thời gian thực, hỗ trợ DN đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Giao diện đơn giản, dễ triển khai giúp nền tảng phù hợp với DN vừa và nhỏ, nhóm thiếu bộ phận công nghệ chuyên trách.

Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm dự án đổi mới sáng tạo trên toàn quốc.

Các dự án lọt Top 10 sẽ được hỗ trợ kết nối cố vấn, tham gia các khóa đào tạo và các chương trình do VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức, đồng thời được đồng hành truyền thông, kết nối thị trường và hoàn thiện mô hình kinh doanh. Đặc biệt, Top 10 sẽ tiếp tục được huấn luyện chuyên sâu để tham dự Cúp Khởi nghiệp toàn cầu, mở ra cơ hội thử sức ở sân chơi quốc tế.

Vòng chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2025 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại Thủ đô Hà Nội.