Thanh Thủy tăng tốc từ công nghiệp đến làng nghề

Du khách mua sản phẩm Thành Ân

Phát huy ngành nghề truyền thống, gắn với nghề mới

Tại phường Thanh Thủy, cơ sở chế biến gừng - nghệ viên Thành Ân của chị Trần Thị Thành là một minh chứng sinh động cho sự mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới ngay tại quê hương.

Khi mới bắt đầu, chị đi gõ cửa từng nơi, lắng nghe từng góp ý, điều chỉnh công thức sản phẩm nhiều lần. Những nỗ lực kiên trì ấy dần được đền đáp khi chị kết nối được với các hội, đoàn thể và từng bước đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố, sau khi có dịp dùng thử sản phẩm, ông đã hài lòng rồi giúp chị kết nối với các đơn vị như Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại…

Từ tháng 4/2024, cơ sở Thành Ân chính thức vận hành. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu 350 triệu đồng cho nhà xưởng và 150 triệu đồng mua máy móc hiện đại. Vùng nguyên liệu được quy hoạch tại Lộc Điền (Phú Lộc cũ) với diện tích 5.000m², đồng thời thu mua thêm từ các hộ dân lân cận. Hiện nay, cơ sở đạt công suất 500 hộp/ngày, doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thời vụ cho 5 - 7 lao động với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/tháng. Sản phẩm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng, nhà xưởng đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm đã hiện diện tại nhà ga, sân bay, siêu thị và nhiều điểm bán trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, với bà Nguyễn Thị Kiềm - chủ cơ sở nón lá ở Vân Thê, lý do để lưu giữ và phát huy nghề nón lá truyền thống ngoài giữ nghề của cha ông còn bởi để chị em phụ nữ nghèo, yếu thế có thêm việc làm, thu nhập lúc nông nhàn. Cơ sở của bà Nguyễn Thị Kiềm hiện duy trì 10 lao động làm việc thường xuyên. Vào mùa du lịch, lễ hội hoặc lúc cao điểm, số lao động có thể tăng lên 30 người. Không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định, cơ sở của bà Kiềm còn tham gia tích cực nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giúp sản phẩm nón lá Vân Thê đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Hiện, trên địa bàn phường Thanh Thủy có một làng nghề và một nghề truyền thống được thành phố công nhận, gồm Làng nghề chổi đót Thanh Lam và Nghề nón lá truyền thống Vân Thê. Đây là hai ngành nghề chủ lực, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân, nhất là phụ nữ nông nhàn, người yếu thế và lao động lớn tuổi. Riêng nghề nón lá Vân Thê là một trong những nghề truyền thống tiêu biểu, hiện có 48 hộ với 56 lao động gắn bó thường xuyên.

Cơ hội bứt phá

Theo bà Hồ Vũ Ngọc Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy, địa phương luôn chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống, xem đây là nền tảng để vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa giữ gìn bản sắc đặc trưng của vùng đất.

Nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác được hỗ trợ và phát triển, như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến - gia công gỗ, cơ khí, tinh dầu, làm chổi đót, chổi tre… Những nghề này đã góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Hiện phường có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là gạo thơm Thủy Thanh; đồng thời có hai dự án được hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP gồm bộ sản phẩm trà mướp đắng dạng túi lọc - mướp đắng sao khô và bộ sản phẩm tinh dầu Huế hiệu Kim Vui. Năm 2024, phường có thêm sản phẩm đạt hạng 3 sao là điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình sản xuất thủ công và truyền thống, phường Thanh Thủy đang từng bước mở rộng hướng phát triển công nghiệp nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế. Tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, có 64 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; trong đó 38 doanh nghiệp đã có quyết định thuê đất và 36 doanh nghiệp đang sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho 983 lao động. Có 2 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục để sớm đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, địa phương cũng đã bổ sung vào quy hoạch và đề xuất đầu tư thêm Cụm công nghiệp Thủy Phương 2 với quy mô 65,3ha để kêu gọi doanh nghiệp phát triển hạ tầng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dệt may Huế tiếp tục là trụ cột lớn khi đang giải quyết việc làm cho 4.489 lao động, với doanh thu hơn 1.845 tỷ đồng mỗi năm.