Nhà văn Huế truyền cảm hứng đọc cho học sinh

Các nhà văn và học sinh tại buổi tọa đàm về sách và văn hóa đọc

Chương trình tọa đàm “Sách và Văn hóa đọc” do Thư viện TP. Huế tổ chức chiều 10/12 thu hút đông đảo các em học sinh, thầy cô giáo ở các trường THCS, THPT trên địa bàn tham gia.

Thú vị hơn khi ở chương trình này các em đã có cuộc “đối thoại” với 4 gương mặt nhà văn xứ Huế: Lê Vũ Trường Giang, Lê Phi Tân, Nguyễn Khoa Diệu Hà và Trang Thùy. Họ là những người viết quen thuộc và được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt trong những năm qua.

Trong câu chuyện với các bạn đọc học sinh, bên cạnh chia sẻ hành trình sáng tác, những nhà văn này đã truyền cảm hứng đọc trong thời buổi công nghệ số gần như “chiếm sóng” thời gian của mỗi người.

Các nhà văn cùng thống nhất quan điểm rằng đọc sách là quá trình tập luyện, nếu kiên trì người đọc sẽ tìm thấy niềm vui, bởi đó như món quà của người viết - tác giả muốn gửi đến người đọc. Tất nhiên mỗi thế hệ cách tiếp cận với văn hóa đọc cũng khác nhau.

“Đọc sách là chuyện muôn đời, mỗi thời đại một cách đọc khác nhau. Ngày trước chúng tôi chỉ có sách giấy, còn giờ đây các bạn trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận thêm sách nói, sách từ internet… Nhưng bằng cách nào đó, hãy duy trì việc đọc bởi nó vô cùng quan trọng. Đọc sách như cánh cửa mở ra thế giới, nơi có thể tiếp cận được với văn minh nhân loại”, nhà văn Lê Phi Tân nhắn gửi.

Tại tọa đàm, các nhà văn cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc tìm đến nhà sách, đi thư viện, xây dựng tủ sách gia đình… Ngoài ra, để tạo dựng niềm đam mê, cảm hứng đọc sách, các nhà văn cho rằng vai trò của người lớn trong gia đình cũng như thầy cô ở trường quyết định ít nhiều đến thói quen này. Chính người lớn cần phải tiên phong, phải làm gương trong việc tạo ra môi trường đọc, có như thế mới kích thích được niềm đam mê trong các em.