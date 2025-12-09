  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 09/12/2025 16:25

Học sinh hào hứng tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Bác Hồ

HNN.VN - Hơn 200 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn phường Thuận Hóa (TP. Huế) cùng tham gia hoạt động tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thông Chiến lược phát triển gia đình năm 2025.

Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng Nhân dân Huế Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung QuốcĐưa giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ phát triển du lịch

 Các em học sinh tham quan không gian triển lãm nằm trong sự kiện

Chương trình do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức chiều 9/12.

Tại đây các em học sinh đã tham dự lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tham quan hoạt động trưng bày Bảo tàng và triển lãm chuyên đề “TP. Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình”. Ngoài ra, các em còn tham gia Hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi và gia đình Việt Nam” và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngay tại không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế chia sẻ, Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nho học giàu truyền thống. Từ mái ấm đó, Bác luôn thấm nhuần giá trị của đạo đức, nhân nghĩa và tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Người từng căn dặn: “Hạt nhân của xã hội là gia đình.” Câu nói giản dị ấy lại chứa đựng một chân lý sâu sắc mỗi gia đình tốt đẹp sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp, mỗi người con được chăm lo, yêu thương đúng cách sẽ trở thành công dân có ích cho đất nước.

Và với thiếu nhi, những “búp trên cành”, Bác luôn dành tất cả tình yêu thương trìu mến. Người mong mỏi gia đình và nhà trường phải đồng hành, chung tay, gắn kết để giúp các em lớn lên khỏe mạnh, chăm ngoan và trở thành những người có nhân cách, có hoài bão.

Vì thế, mỗi hoạt động ở chương trình đều mang trong mình một thông điệp riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tấm gương và tình yêu thương bao la của Bác Hồ. Đồng thời khơi dậy trong các em lòng tự hào, sự biết ơn và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng, qua hành trình hôm nay, các em sẽ biết yêu thương gia đình mình nhiều hơn, biết hiếu kính ông bà cha mẹ, biết trân trọng thầy cô và biết sống nhân ái, đoàn kết, chăm chỉ học tập theo lời Bác dạy”, bà Hạnh nói.

N. MINH
 Từ khóa:
Bảo tàng Hồ Chí Minhhọc sinhBác Hồtriển lãmHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư

Với tinh thần trách nhiệm, các Ban của HĐND thành phố đã tập trung thẩm tra kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung quan trọng trước khi HĐND thành phố thảo luận và quyết nghị. Các vấn đề về an sinh, khắc phục thiên tai, đầu tư công, chính sách với cán bộ dôi dư và tổ chức thôn, tổ dân phố đều được mổ xẻ, đánh giá kỹ trên cơ sở pháp luật và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý Nhà nước.

Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi

“Điện gió ngoài khơi phải chạy nhanh hơn nếu Việt Nam muốn tăng trưởng 10%”, đó là thông điệp mạnh mẽ được đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) gửi tới Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 8/12​ về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top