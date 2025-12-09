Học sinh hào hứng tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Bác Hồ

Các em học sinh tham quan không gian triển lãm nằm trong sự kiện

Chương trình do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức chiều 9/12.

Tại đây các em học sinh đã tham dự lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tham quan hoạt động trưng bày Bảo tàng và triển lãm chuyên đề “TP. Huế với công tác xây dựng văn hóa gia đình”. Ngoài ra, các em còn tham gia Hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi và gia đình Việt Nam” và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngay tại không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế chia sẻ, Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nho học giàu truyền thống. Từ mái ấm đó, Bác luôn thấm nhuần giá trị của đạo đức, nhân nghĩa và tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Người từng căn dặn: “Hạt nhân của xã hội là gia đình.” Câu nói giản dị ấy lại chứa đựng một chân lý sâu sắc mỗi gia đình tốt đẹp sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp, mỗi người con được chăm lo, yêu thương đúng cách sẽ trở thành công dân có ích cho đất nước.

Và với thiếu nhi, những “búp trên cành”, Bác luôn dành tất cả tình yêu thương trìu mến. Người mong mỏi gia đình và nhà trường phải đồng hành, chung tay, gắn kết để giúp các em lớn lên khỏe mạnh, chăm ngoan và trở thành những người có nhân cách, có hoài bão.

Vì thế, mỗi hoạt động ở chương trình đều mang trong mình một thông điệp riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tấm gương và tình yêu thương bao la của Bác Hồ. Đồng thời khơi dậy trong các em lòng tự hào, sự biết ơn và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng, qua hành trình hôm nay, các em sẽ biết yêu thương gia đình mình nhiều hơn, biết hiếu kính ông bà cha mẹ, biết trân trọng thầy cô và biết sống nhân ái, đoàn kết, chăm chỉ học tập theo lời Bác dạy”, bà Hạnh nói.